Che tempo che fa - Fabio Fazio "già fuori dalla Rai". La bomba di Signorini : cosa sta succedendo in queste ore : Fabio Fazio al momento non sarebbe previsto dai palinsesti autunnali della Rai. Secondo quanto ipotizzato da Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, Che tempo che fa (di cui sono emersi i costi, di recenti) potrebbe subire il taglio da parte del nuovo consiglio d’amministrazione. Pare che il

Maltempo : MarChe tra neve e pioggia : Meteo in peggioramento nelle Marche, dove dalla scorsa notte sta nevicando nelle zone collinari e montane, mentre la costa è battuta da vento e pioggia. La situazione più critica nel Montefeltro: domani le scuole medie e superiori di Urbino rimarranno chiuse, aperti invece asili, materne ed elementari. Sempre a Urbino è stato rinviato causa neve il Giovani fluo party con Asia Ghergo e il dj set (selezione di musica indie) di Daniel L. previsto ...

Maltempo MarChe : energia elettrica ripristinata nel Maceratese : Grazie a una task force di 40 tecnici di E-distribuzione, alle 17.30 è tornata alla normalità l’erogazione dell’energia elettrica in alcuni comuni del Maceratese rimasti al buio: una situazione che ha interessato complessivamente un centinaio di famiglie, soprattutto nei comuni di Gagliole e Camerino. Le criticità erano state causate dal ghiaccio, che si è accumulato su alcuni manicotti a innesto, e dai rami che, appesantiti dalla ...

Maltempo MarChe : pioggia e neve - ma il pericolo sono le gelate : Nel corso della giornata, la neve ha causato diversi disagi nei pressi di Camerino (Macerata), dove si sono accumulati diversi centimetri nelle strade che portano a Muccia, Serravalle e lungo la Varanese. Il traffico è comunque segnalato regolare in tutte le arterie principali, grazie all’intervento dei mezzi spazzaneve. L’energia elettrica è mancata più volte nel comprensorio e, al momento, sono circa 500 le famiglie rimaste al buio ...

Che tempo che fa - Di Battista e quel dettaglio : 'Quando ha lasciato lo studio...'. Disastro per Di Maio : Qualcosa non ha funzionato a Che tempo che fa . Chi ha osservato in studio Alessandro Di Battista lo ha capito subito da un dettaglio: 'Quando si alza dalla poltroncina e fa per andarsene - scrive ...

Di Battista - Crozza a Che fuori tempo Che fa : “Dichiara guerra alla Francia e poi va in India? Oh ciccio - questo paese non è un albergo” : L’inizio della Copertina di Maurizio Crozza in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 è dedicata ad Alessandro di Battista: “dice che la Tav è una str… Che tu, Fazio, hai la coda di paglia, dichiara guerra alla Francia e poi dice basta! Vado in India. Oh ciccio! questo paese non è un albergo! I 5 Stelle siete voi, non noi!”. Nell’intervento di Crozza trova spazio anche Di Maio con la sua idea dei ...

Auto elettriChe - con il tempo di un caffè fai il pieno di energia [FOTO] : Attive in Italia e Austria le colonnine di ricarica Fast Recharge da 50kW compatibili con tutti i veicoli elettrici in commercio e che permettono di fare un pieno di energia in circa 30 minuti Sono 130 le colonnine di ricarica Fast recharge attive, pari a 260 punti di ricarica, che Enel ha installato lungo le strade a lunga percorrenza di Italia e Austria nell’ambito del progetto EVA+, Electric Vehicles Arteries. Le infrastrutture di ...

Maltempo - aggiornamento : Neve sui rilievi oltre 400 metri; AnChe a Montecastrilli scuole chiuse : UMWEB, TERNI " " Dopo quello di San Venanzo, Anche il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, ha disposto la chiusura delle scuole con un'ordinanza emessa a seguito delle precipitazioni nevose di ...

Meteo - Italia nella morsa del maltempo : 'Medicane' imbianCherà le nostre città : L'Italia è sotto la morsa del gelo. In queste ore pioggia, forti venti e abbondanti nevicate stanno interessando le nostre regioni creando caos e disagi in molte città. La giornata di oggi rappresenta solamente l'inizio di ciò che si sta preparando ad arrivare in Italia. L'aria fredda, tipica invernale, sta dando vita ad un vortice di bassa pressione che, al momento, sta interessando la zona della Sardegna ma, nelle prossime ore, arriverà a ...

Maltempo MarChe : pioggia lungo costa - neve nelle aree interne : nelle Marche oggi, 22 gennaio, si registra pioggia lungo la costa, neve nelle aree interne oltre i 350 m di quota e in montagna. Vige l’obbligo di pneumatici invernali o da neve oppure catene a bordo. Nevica nel Pesarese: le scuole oggi sono chiuse in diversi Comuni, tra cui Urbino e Cagli. L'articolo Maltempo Marche: pioggia lungo costa, neve nelle aree interne sembra essere il primo su Meteo Web.

Genova - per la ricostruzione serve tempo. Basta Che non sia un nuovo ‘ponte del diavolo’ : Partecipando a un dibattito sul disastro del viadotto Polcevera – nell’ambito del Festival della Criminologia: Ponte Morandi, crimine pubblico e privato: racconto, divulgazione, riflessione – ho citato la vulgata antropologica dei “ponti del diavolo”, in contrasto con l’esegesi moderna che fa dei ponti un simbolo di unione e vicinanza, immortalato dai ponti inesistenti stampati sul retro di ogni banconota in euro. Come scrisse Anita ...

Che tempo Che Fa - le tre risposte secche di Di Battista a Fabio Fazio : Una lunga intervista e serrata quella di Alessandro Di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, che si conclude con tre domande secche del conduttore al quale Di Battista fornisce...