Champions League calcio | il calendario del 2019 | date e programma dagli ottavi alla finale

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia perde in casa con Bonn e rimanda la qualificazione : La Reyer Venezia rimanda ancora la qualificazione, perdendo nella terzultima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di coach De Raffaele è stata sconfitta in casa dai tedeschi del Telekom Bonn per 73-69. Una sconfitta che lascia Venezia sempre al secondo posto, mentre Bonn ha ancora speranze di raggiungere il quarto posto. Deron Washington è il miglior marcatore di Venezia con 17 punti, anche se l’americano aveva ...

CEV Champions League – Imoco Volley e Igor Gorgonzola super! Doppio 3-0 esterno nella 3ª giornata della fase a gironi : CEV Champions League: Imoco Volley e Igor Gorgonzola a tutta velocità, Doppio 3-0 esterno nella 3ª giornata della fase a gironi. Mercoledì sera tocca alla Savino Del Bene, live su DAZN Ruggiscono Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara nella 3^ giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. Sia le gialloblù che le azzurre riportano successi netti e incontestabili da trasferte sulla carta insidiose: le pantere ...

Volley femminile - Champions League. Tutto facile per Novara : espugnata Cannes (3-0) : L’obiettivo era vincere, magari in fretta, per iniziare a concentrarsi sul big match di sabato contro Conegliano. Obiettivo centrato per la Igor Gorgonzola Novara che concede il tris di vittorie nel girone preliminare di Champions League espugnando con un secco 3-0 il campo del Cannes di Signorile e Carocci in campo e di Marchesi in panchina. Poco più di un’ora ha impiegato la squadra di Barbolini ad avere ragione delle francesi che ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : AN Brescia show - in Ungheria però il Ferencvaros strappa il pari : Un AN Brescia formato super quello che è volato oggi in Ungheria per disputare l’anticipo della settima giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto 2019. I lombardi, in terra magiara, si sono fatti valere alla grande e per pochissimo non l’hanno spuntata su un avversario dall’indubbio valore come il Ferencvaros. Risultato di 8-8, un pareggio che vale come una vittoria per la banda di Sandro Bovo, abile a ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino paga le tante assenze e cade sul campo del Banvit - qualificazione rimandata : Serviva una vittoria nella dodicesima giornata della Basketball Champions League 2018-2019 ad Avellino per non complicare il proprio cammino in ottica qualificazione. Invece la formazione allenata da Nenad Vucinic si è dovuta arrendere con il punteggio di 96-88 sul campo del Banvit, al termine di una partita che la squadra turca ha condotto con personalità meritando ampiamente la vittoria. Gli irpini pagano le tante assenze e scivolano al terzo ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano passeggia a Lodz! Le Pantere tornano in lotta per la prima posizione : Pronto riscatto per l’Imoco Volley Conegliano nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze di Daniele Santarelli vincono sul campo della formazione polacca del LKS Commercecon Lodz con un netto 3-0 (25-20, 25-15, 25-17) e salgono momentaneamente in testa al gruppo D, in attesa della sfida di domani tra Scandicci e Schwerin. La squadra veneta torna in lotta per la prima posizione ...

Pallanuoto - Champions League : Pro Recco contro la Dinamo Mosca per la 7vittoria consecutiva : Lo sa la Dinamo Mosca, avversario di buona caratura , la stella è il serbo Dusko Pjetlovic, centroboa ancora tra più forti del mondo ed ex recchelino, , che ha saputo tenere testa sia al Brescia che ...

Atletico Madrid-Juventus - Champions League : diretta tv in chiaro su Rai 1 il 20 febbraio : La Juventus, che tra pochi giorni affronterà l’Atalanta in Coppa Italia, tornerà presto a calcare il palcoscenico europeo. In programma ci saranno gli ottavi di finale della Champions League, che porranno i bianconeri di fronte all’Atlético Madrid. Il match di andata sarà disputato all’Estadio Wanda Metropolitano nella serata di mercoledì 20 febbraio 2019. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21.00. I ragazzi di Massimiliano Allegri non ...

Basket - 12a giornata Champions League 2019 : Avellino e Venezia per ipotecare la qualificazione contro Banvit e Bonn - Bologna per il primo posto : Si avvicina ormai la conclusione della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Con la dodicesima giornata, in programma tra oggi, martedì 22, e domani, mercoledì 23 gennaio, si aprono gli ultimi tre turni, fondamentali per definire il tabellone degli ottavi di finale (gare di andata e ritorno dal 5 al 13 marzo). Il regolamento prevede incroci già programmati tra le prime e le quarte e tra le seconde e le terze dei quattro ...

Champions League 2019 in TV : diretta streaming e Rai-Sky - dove vederla : Champions League 2019 in TV: diretta streaming e Rai-Sky, dove vederla diretta streaming Champions League 2019 in Tv e streaming, dove si vede La Champions League 2018/2019 è ricominciata, come sempre, con le squadre più forti d’Europa a contendersi la coppa dalle grandi orecchie. Molte le squadre favorite per la vittoria finale (o almeno che possono arrivare fino in fondo) e anche quest’anno ci si aspetta una lotta ...