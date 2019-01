Cesena | invasione di ratti bianchi | centinaia di roditori nelle strade Le immagini

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)di topie grigi sulledelte, molti finiti investiti dalle auto: si tratta didi grosse dimensioni, forse non ‘indigeni’, la cui provenienza non è ancora chiara. A incrociarli, nei giorni scorsi, diversi automobilisti in località Capanna Guzzo. Sul posto venerdì sera sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari ditico. “Non avevamo mai visto uno scenario del genere – hanno spiegato – È probabile che in questa zona si sia formata in breve tempo una grande e numerosa colonia di topi, che hanno trovato riparo e cibo a volontà in una piccionaia dismessa. Quando siamo arrivati la strada era invasa dai. Abbiamo pulito, eseguito un lavaggio stradale e rimosso le carcasse dei grossi topi morti investiti che sono più di cento e presumibilmente dovranno essere esaminate dall’Ausl”. Sul posto anche la ...