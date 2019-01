Centrale del Latte d' Italia | gli azionisti di riferimento

'Euro non è un dogma' : parola di Issing - ex membro della Banca Centrale Europea : Quando si discute di Euro e di Europa bisogna sempre andarci con i guanti di velluto. Sino ad oggi, infatti, le tesi che volevano la moneta unica come modificabile sono sempre state viste in modo molto critico, tacciate anche di ignoranza e populismo. Adesso però è un ex dirigente della Bce, Otmar Issing, a farsi avanti con questa tesi, dimostrando dunque che essa, seppur discutibile, non è del tutto campata in aria. Issing: l'Euro non è ...