C' è posta per te | il racconto di uno dei postini | ' Rimaniamo immersi nel buio'

Merkel e Macron - un patto per l’Europa “È la nostra risposta al populismo” : Un testo senza ambizioni: per alcuni sarebbe soltanto questo il nuovo trattato di cooperazione franco-tedesco. E c’è chi lo liquida come un’iniziativa puramente elettorale, in vista delle Europee di maggio, voluta da due leader così fragili rispetto a solo un anno fa: Angela Merkel, che ha ormai deciso di uscire di scena nell’autunno 2021, ed Emman...

Buoni fruttiferi postali : interessi maturati - 2 sconfitte per Poste Italiane : Buoni fruttiferi postali: interessi maturati, 2 sconfitte per Poste Italiane interessi Buoni fruttiferi postali, le sentenze La questione non è nuova: riguarda il valore riconosciuto da Poste Italiane ai Buoni fruttiferi postali emessi nei decenni scorsi. A dare luogo a cause che si ripetono da tempo è la interpretazione del Decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Sostanzialmente – per ricapitolare la questione – Poste ritiene ...

La Germania ha deciso di sospendere la sua partecipazione alla missione europea Sophia, che ha l'intento di combattere i trafficanti di Migranti nel Mediterraneo. La scelta di Berlino, secondo quanto emerso, è una risposta alle politiche Italiane e dipenderebbe dalla "resistenza del governo a far scendere a terra nei porti Italiani i profughi salvati in mare".

Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera e responsabile economico della Lega di Matteo Salvini, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it i progetti del governo per il 2020 in tema di riduzione della pressione fiscale dopo l'ok a reddito di cittadinanza e a quota 100

C’è posta per te anticipazioni terza puntata : ospiti Marco Bocci e Giulia Michelini : Fazzoletti pronti per sabato 26 gennaio: alle 21.10 su Canale 5, va infatti in onda la terza puntata di “C’è posta per Te”. Tra le sorprese di questo terzo appuntamento, gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini (QUI tutto quello che bisogna sapere su di lei). Il 2018 è stato un anno non facilissimo per la coppia Laura Chiatti e Marco Bocci, che ha affrontato prima il ricovero di Marco Bocci per quello che poi si è scoperto ...

"In un momento in cui l'Europa sta attraversando una fase particolarmente critica, schiacciata sotto il peso dei flussi migratori e incapace di esprimere una strategia politica condivisa e solidale, è legittimo interrogarsi sull'efficacia...

Google Maps permette di impostare gli orari di partenza e di arrivo per la navigazione in auto : Negli ultimi giorni, Google Maps ha ricevuto due funzionalità di rilievo come l'introduzione degli avvisi per gli autovelox e i limiti di velocità durante la guida e ora una ha ottenuto un'altra feature che consente di impostare l'orario di partenza o di arrivo per ottenere una stima della durata del percorso quando si utilizza la navigazione in auto. L'articolo Google Maps permette di impostare gli orari di partenza e di arrivo per la ...

È scritto: 'C'è posta per te' è il programma del momento. Lo dicono i dati Auditel che la trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi è inarrestabile. Dopo l'esordio 'boom', anche la seconda puntata, andata in onda lo scorso 19 gennaio, ha registrato numeri da capogiro e asfaltato la concorrenza, cioè il nuovo programma di Amadeus, 'Ora o mai più', su Raiuno. Queen Mary domina infatti la sfida degli ascolti e il suo 'C'è posta per te' va ...

C'è posta per te, dietro le quinte della trasmissione: il racconto inedito di un postino C'è posta per te è probabilmente uno dei programmi più amati dal pubblico di Maria De Filippi. Della trasmissione e del suo successo ne ha parlato oggi anche il settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Nell'ultimo numero in edicola, nello specifico, […]

C’è posta per te Romina Power ricicla un bracciale di Mara Venier : La coppia formata da Romina Power e Al Bano Carrisi sono stati a “C’è posta per te” come opsiti di sorpresa per la signora Annamaria: la donna è stata chiamata al programma di Maria De Filippi dai tre figli desiderosi di farle un regalo dopo che nel 2017 ha perso il marito. Romina Power ha voluto omaggiare la signora con un regalo unico a cui è profondamente legata: un braccialetto che ha ricevuto da Mara Venier ed è stato ...

C’è posta per Te : Matrimonio tra Denise e Deborah! Il Popolo del Web Insorge! : Durante la seconda puntata di C’é Posta Per Te, Maria De Filippi ha raccontato la storia d’amore travagliata tra Deborah e Denise. I genitori sono andati alle loro nozze? Le foto che svelano la verità! C’é Posta Per Te: Maria De Filippi durante la seconda puntata, tratta una storia d’amore tra due donne! La seconda storia che la De Filippi racconta al proprio fedele pubblico Mediaset di “C’é Posta Per ...

Il Libretto postale di Poste Italiane così come quello bancario non nominativi andranno estinti entro il 31 dicembre 2019. Il promemoria arriva da un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'estinzione dei libretti postali e bancari non nominativi avverrà in linea con le norme antiriciclaggio.