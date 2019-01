Ce l' ho con Sarri l' ipocrita | quante scorrettezze nell' affare Higuain!

Chelsea - altri guai per Sarri : in conferenza critica Hazard e si arrabbia con Christensen : Uno dei migliori al mondo, ma - ecco la frase 'incriminata' - al momento non è un leader ". Certo non le frasi che ti aspetteresti per uno come lui. E allora? Chi può guidare la squadra alla gloria? "...

Chelsea - il tecnico Sarri conferma : “è fatta per Higuain” : E’ praticamente fatta, il Chelsea piazza il colpo Gonzalo Higuain, il Pipita alla ricerca del riscatto dopo l’esperienza non entusiasmante con la maglia del Milan. “A breve Higuain firmerà per il Chelsea – le parole di Sarri alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham -. E’ un attaccante molto forte, soprattutto nella mia prima stagione a Napoli ha fatto grandi cose. Di sicuro ...

Chelsea - David Luiz : 'Siamo tutti con Sarri' : ... è normale - minimizza il centrale brasiliano - A inizio stagione nessuno si aspettava un Chelsea che facesse possesso palla ma ora siamo in grado di farlo, come le migliori squadre al mondo. Ora ...

Chelsea - David Luiz difende Sarri : 'Siamo tutti con lui' : A inizio stagione nessuno si aspettava un Chelsea che facesse possesso palla ma ora siamo in grado di farlo, come le migliori squadre al mondo. Ora dobbiamo migliorare negli ultimi 25 metri. Quello ...

Calciomercato Milan - Higuain Chelsea : Sarri non si nasconde più : Calciomercato Milan – Il club rossonero presto abbraccerà Piatek. È l’attaccante polacco del Genoa il prescelto a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. Quest’ultimo è infatti pronto a lasciare la squadra allenata da Gennaro Gattuso per volare in Inghilterra. Qui in Premier League troverebbe il Chelsea e soprattutto il suo mentore Maurizio Sarri, allenatore con cui […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain ...

Sarri : 'Higuain uno della lista - ma non conosco la situazione. Se non cambiamo mentalità sul campo - sarà dura con tutti' : Sarri non si è sbilanciato sul possibile arrivo dell'attaccante argentino, con lui ai tempi di Napoli , in Premier League: "Il suo nome è uno della lista - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport l'...

Premier League : l'Arsenal strapazza il Chelsea di Sarri - Liverpool e Manchester United vincono col brivido : Termina con un rotondo 2-0 il derby Arsenal-Chelsea , con Lacazette , 14', e Koscielny , 39', che puniscono la squadra di Maurizio Sarri dopo una serata tutta da dimenticare per i Blues. Continua ...

Sarri incalzato in conferenza stampa : “Higuain al Chelsea? Ecco come stanno le cose” : Maurizio Sarri riempito di domande su Gonzalo Higuain in conferenza stampa, il Chelsea è vicinissimo al colpo dal Milan Maurizio Sarri si è presentato oggi in conferenza stampa come di consueto. Impossibile in questa importante giornata di calciomercato, non parlare del possibile arrivo al Chelsea di Higuaín. I cronisti presenti hanno infatti incalzato il tecnico con domande precise sul Pipita, alle quali Sarri non si è sottratto: “Quanto ...

Higuain verso Chelsea di Sarri : “Se cercate casino non lo troverete mai con me” : Gonzalo Higuain lascia il Milan e torna a lavorare con Maurizio Sarri dopo l`annata dei 36 gol e del secondo posto a Napoli. Il Chelsea, tuttavia, non acquisterà Higuain, lo prenderà in prestito per sei mesi. E se scattano determinate condizioni i Blues giocheranno un`altra stagione con Higuain in prestito. Un prestito di sei mesi più dodici. Higuain lascia il Milan dopo appena sei mesi. A chi ha domandato a Higuain se fosse felice di ritrovare ...

Higuain : 'Io da Sarri? Se cercate casino - con me non lo troverete' Video : Facce assonnate e deluse fra i giocatori del Milan rientrati di primo mattino in Italia dopo la Supercoppa italiana persa in Arabia Saudita contro la Juventus. Inevitabilmente l'attenzione di chi ha ...

Sarri : 'Higuain? Chelsea conosce mie idee di calciomercato. Voglio 2 attaccanti' : Far indossare la maglia del Chelsea a Gonzalo Higuain . E' questo uno degli obiettivi per il mercato di gennaio di Maurizio Sarri , che non ha mai nascosto la stima per l'attaccante argentino oggi al ...

Sarri : “Se cerco Higuain? Voglio due giocatori. Bayern scorretto con noi” : L’amato bomber Sarri e Higuain, si può fare. Ritrovare il bomber che ha fatto le fortune del “comandante Sarri” a Napoli. E allo stesso tempo ritrovare quel mister che ne ha fatto un campione completo e indiscusso. Vigilia di Newcastle in casa Chelsea e Sarri è pizzicato sulla domanda se il pipita può servire a questo Chelsea: “Come sapete bene – dice il tecnico di Figline Valdarno – non sono coinvolto nelle questioni del ...

Inter - Politano : 'Europa League - noi in finale con Sarri. Farò più gol' : Politano revolution. Il 2018 è stato il suo anno, "il migliore di sempre" per tanti motivi: "Il matrimonio, il passaggio all'Inter, l'esordio in Cham­pions, il gol in Nazionale" . Soprattutto il primo ...

Napoli - Inler : “Mi piacerebbe lavorare con Ancelotti. Su Sarri…” : Napoli Inler – Gokhan Inler, ex centrocampista del Napoli, attualmente all’Istanbul Basaksehir, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”, durante il suo soggiorno a Napoli nella splendida cornice dell’Hotel Royal Continental sul lungomare di Napoli: “Sono tornato a Napoli per rivedere i miei amici. Chi ama questa città ci torna sempre, io sono uno di questi. Napoli è terra mia, questa città ...