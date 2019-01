Castelnuovo - via altri 75 migranti. Deputata tenta fermare bus : Roma, 23 gen., askanews, - Sono ricominciati i trasferimenti dei migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto, Roma,. Dopo i 30 di ieri, dalla struttura sono partiti oggi tre pullman con 75 persone: 30 ...

Rabbia e notte insonne al Cara di Castelnuovo di Porto : stamani al via altri trasferimenti : ROMA - notte insonne al Cara di Castelnuovo di Porto . I migranti del centro di accoglienza alle porte di Roma, risparmiati dallo sfratto di ieri , non sono riusciti a chiudere occhio perché da un ...

Castelnuovo di Porto - Cara chiude : via 200 migranti : "Chiediamo che non vengano trattati come bestiame ". E' l'appello, lanciato al Sir, del parroco di Santa Lucia, padre José Manuel Torres, messicano, dei Servi di Gesù che ospiterà oggi pomeriggio l'...