Castelnuovo di Porto | UNICEF consegna lettere per bambini e ragazzi del CARA al

Castelnuovo di porto - un migrante trasferito : “Avevo trovato un lavoro - ora perderò tutto. Cosa devo fare?” : Ja Ja Bari è un richiedente asilo del Guinea. Domani dovrà salire su un autobus e non sa ancora dove andrà. Arrivato in Italia due anni fa, è uno degli ospiti del cara Castelnuovo di porto dove è tutt’ora in corso lo sgombero e il trasferimento degli ospiti.”Io perdo tutto – dice – a luglio avevo trovato un lavoro e il mio capo mi ha detto che mi avrebbe fatto un contratto una volta rinnovato il permesso di soggiorno. Mi ...

Castelnuovo di Porto - quel Cara andava chiuso. Ma quella di Salvini è deportazione : Il dolore arriva leggendo tra le righe dei quotidiani, Fatto Quotidiano compreso, che oggi hanno raccontato la vicenda del Cara di Castelnuovo, comune vicino Roma, sgomberato con furia da Matteo Salvini tanto da lasciare nello sgomento oltre 500 persone, ignare del loro destino. Tra di loro, e appunto fa male leggerlo, tanti minori – tra cui una giovane promessa del calcio – che dovranno lasciare la scuola. E poi individui fragili: ...

Castelnuovo di Porto - Morassut - PD - : "Esterrefatto da Salvini' : Il cara andava ridimensionato e chiuso attraverso una politica, un'azione concertata che programmasse le delocalizzazioni. E' mancata qualunque concertazione. Si è andati lì 24 ore dopo l'annuncio, ...

Castelnuovo di Porto - 305 migranti tutti trasferiti entro fine mese in luoghi top secret : “In 100 sono già scappati” : Emilia Romagna, Marche, Molise, oggi. Ieri Campania e Abruzzo. Domani – si dice – Piemonte e Lombardia. E così via fino a sabato. Stanno volando lontano da Castelnuovo di Porto, in luoghi “top secret” anche per chi vi verrà trasferito, i sogni, i progetti e le speranze di almeno 305 ragazzi di 12 nazionalità diverse ospitati fino a ieri nel centro di accoglienza per richiedenti asilo alle porte di Roma, da un giorno all’altro per volere del ...

La deputata Muroni blocca il pullman con i migranti in uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto : Articolo aggiornato alle ore 15,00 del 23 gennaio 2019. Rossella Muroni, deputata di Leu, ha bloccato l'uscita di un pullman con i migranti che stavano lasciando il C.a.r.a di Castelnuovo di Porto. Il mezzo, a quanto si apprende, è stato costretto a rientrare. La deputata si è messa davanti al pullman in uscita dal centro fra gli applausi della folla presente. Sul profilo twitter della parlamentare, è pubblicata una foto che la ...

Fare Memoria di Castelnuovo di Porto : No, quest'anno non vado a vedere cosa resta di Auschwitz e cosa può insegnarmi dell'umanità, quest'anno vado a vedere cosa resta dell'accoglienza di Castelnuovo di Porto e di Riace e cosa può insegnarmi dell'umanità.No, non ditemi che la Shoah non c'entra nulla e nessuno sta mandando queste centinaia di disperati alle camere a gas e quindi non c'è paragone: se ci fossero le camere a gas sono certa che né ...

Castelnuovo di Porto - Salvini : “Mi ero impegnato a chiudere megastrutture. Deportazione? Parole al vento” : “Leggo Parole al vento, come deportazione e nazismo. Invece è gestione fondata sul buon senso di un’immigrazione che era totalmente fuori controllo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa. “Mi ero impegnato a chiudere le megastrutture dell’accoglienza, dove ci sono sprechi e reati, come a Bagnoli, a Castelnuovo di Porto, a Mineo. Accoglienza verrà fondata su ...

Roma - migranti : sgombero al Cara di Castelnuovo di Porto : Il governo procede con gli sgomberi dei centri per migranti. 'Chiuderemo quelli con sprechi e reati', annuncia Matteo Salvini: 'Gli ospiti saranno trasferiti: visto che sei qui a chiedere asilo ...

Cara Castelnuovo di Porto - oggi nuovi trasferimenti : Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Sono ripresi questa mattina i trasferimenti dei migranti che dovranno lasciare il Cara di Castelnuovo di Porto(Roma) in via di chiusura, come stabilito dal Viminale. oggi, a quanto si apprende, sono in partenza altri 75 migranti dopo i 30 partiti ieri. Proprio ieri a Cast

Castelnuovo di Porto - il pullman coi migranti a bordo sta per lasciare il Cara ma la deputata si mette davanti e lo blocca : Si è messa davanti a un pullman con a bordo migranti impedendone l’uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto dove oggi sono in corso nuovi trasferimenti in vista della chiusura del centro di accoglienza alle porte di Roma. Protagonista Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali. Il gesto simbolico è stato accolto con un applauso da un gruppo di persone presenti fuori dalla struttura. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, la situazione ...

Castelnuovo di Porto - sgombero tra le polemiche : deputata di Leu blocca pullman di migranti : Ancora tensione al Cara di Castelnuovo di Porto dove stamani sono ripresi i trasferimenti dei migranti che dovranno lasciare la struttura in via di chiusura, come stabilito dal...

Verso la chiusura il Cara di Castelnuovo di Porto - continuano i trasferimenti : Dopo un mese dalla conversione in legge del Decreto Sicurezza, arrivano le prime conseguenze relative all’immigrazione e all’accoglienza. È cominciato in questi giorni il trasferimento dei migranti alloggiati alle porte di Roma, presso il Cara di Castelnuovo di Porto. Le operazioni di smantellamento sono cominciate nella giornata di ieri e continueranno fino alla chiusura definitiva della struttura, prevista per la fine del mese. Un altro gruppo ...