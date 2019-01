Castelnuovo di Porto | Salvini | “Mi ero impegnato a chiudere megastrutture Deportazione?

Roma - migranti : sgombero al Cara di Castelnuovo di Porto : Il governo procede con gli sgomberi dei centri per migranti. 'Chiuderemo quelli con sprechi e reati', annuncia Matteo Salvini: 'Gli ospiti saranno trasferiti: visto che sei qui a chiedere asilo ...

Castelnuovo di Porto - il pullman coi migranti a bordo sta per lasciare il Cara ma la deputata si mette davanti e lo blocca : Si è messa davanti a un pullman con a bordo migranti impedendone l’uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto dove oggi sono in corso nuovi trasferimenti in vista della chiusura del centro di accoglienza alle porte di Roma. Protagonista Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali. Il gesto simbolico è stato accolto con un applauso da un gruppo di persone presenti fuori dalla struttura. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, la situazione ...

Verso la chiusura il Cara di Castelnuovo di Porto - continuano i trasferimenti : Dopo un mese dalla conversione in legge del Decreto Sicurezza, arrivano le prime conseguenze relative all’immigrazione e all’accoglienza. È cominciato in questi giorni il trasferimento dei migranti alloggiati alle porte di Roma, presso il Cara di Castelnuovo di Porto. Le operazioni di smantellamento sono cominciate nella giornata di ieri e continueranno fino alla chiusura definitiva della struttura, prevista per la fine del mese. Un altro gruppo ...

Migranti - chiude il Cara di Castelnuovo di Porto. Proteste - ma Salvini : "Scelta normalità" : Al via da questa mattina le operazioni di trasferimento di 300 rifigiati del Cara di Castelnuovo di Porto , il centro accoglienza per Migranti in provincia di Roma che il governo ha deciso di chiudere.

