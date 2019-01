Castelnuovo | deputata Leu blocca il bus dei migranti

La deputata Muroni blocca il pullman con i migranti in uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto : Articolo aggiornato alle ore 15,00 del 23 gennaio 2019. Rossella Muroni, deputata di Leu, ha bloccato l'uscita di un pullman con i migranti che stavano lasciando il C.a.r.a di Castelnuovo di Porto. Il mezzo, a quanto si apprende, è stato costretto a rientrare. La deputata si è messa davanti al pullman in uscita dal centro fra gli applausi della folla presente. Sul profilo twitter della parlamentare, è pubblicata una foto che la ...

Cara di Castelnuovo - trasferimenti e proteste. Deputata tenta di bloccare il pullman dei migranti : Rossella Muroni, di LeU, ha tentato di bloccare l’uscita di un mezzo con gli extracomunitari a bordo. Pochi minuti di tensione, poi riparte. In 75 hanno lasciato la struttura, restano all’interno altri 450

Sgombero del Cara di Castelnuovo - deputata Leu blocca un pullman dei trasferimenti : Continua l' operazione di Sgombero dei 320 migranti ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto , alle porte di Roma. Non senza proteste. La deputata di Leu Rossella Muroni ha bloccato uno dei pullman che ...

Castelnuovo - via altri 75 migranti. Deputata tenta fermare bus : Roma, 23 gen., askanews, - Sono ricominciati i trasferimenti dei migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto, Roma,. Dopo i 30 di ieri, dalla struttura sono partiti oggi tre pullman con 75 persone: 30 ...

Cara di Castelnuovo - sgombero tra le polemiche : deputata di Leu blocca pullman di migranti : La Politica è una cosa seria, e alle volte commovente. - Annalisa Corrado, @A_LisaCorrado, La notizia della chiusura ha scatenato molte polemiche. Il centro, attivo da oltre 10 anni, si è distinto ...

Cara Castelnuovo - riprendono i trasferimenti dei migranti. Deputata Leu blocca pullman in uscita : Riprende lo sgombero del centro per richiedenti di Castelnuovo di Porto. Nella mattinata del 23 gennaio un pullman ha lasciato il Cara - e dopo lo spostamento dei primi 30 migranti nella giornata di ...

Cara Castelnuovo - riprendono i trasferimenti dei migranti. Una deputata Leu blocca pullman in uscita : Riprende lo sgombero del centro per richiedenti di Castelnuovo di Porto. Nella mattinata del 23 gennaio un pullman ha lasciato il Cara - e dopo lo spostamento dei primi 30 migranti nella giornata di ...

Castelnuovo - via altri 75 migranti. Deputata tenta fermare bus : Roma, 23 gen., askanews, - Sono ricominciati i trasferimenti dei migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto, Roma,. Dopo i 30 di ieri, dalla struttura sono partiti oggi tre pullman con 75 persone: 30 ...

Cara Castelnuovo - deputata Leu blocca bus di migranti : La deputata di Leu, Rossella Muroni, ha tentato di bloccare il pulmann di migranti che vengono trasferiti oggi dal Cara di Castelnuovo di Porto , Roma,. Un gesto simbolico immortalato da una foto che ...

Migranti - Salvini sgombera il Cara di Castelnuovo e la deputata comunista si piazza davanti al pullman : Lo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto (Roma) scatena la sinistra. La deputata Rossella Muroni di Liberi e Uguali, per protestare contro la chiusura legata al decreto sicurezza di Matteo Salvini, ha deciso di bloccare il pullman con 75 Migranti a bordo. "Bambini, donne, uomini, vogliamo solo

Migranti - la deputata Muroni blocca il bus in partenza dal Cara di Castelnuovo - FOTO : Sono riprese stamattina le operazioni di sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, iniziate ieri mattina col trasferimento di un primo gruppo di richiedenti asilo in altre strutture fuori dal Lazio, tra le proteste dei cittadini e delle autorità locali, a cominciare dal sindaco e dal parroco locale.Stamattina le proteste si sono fatte più feroci rispetto alla marcia silenziosa di ieri e la deputata Rossella Muroni, per ...

Chiude il Cara di Castelnuovo - deputata di Leu tenta di bloccare il bus dei migranti : Tutto come previsto: la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto si è tirato dietro una cascata di polemiche. Per i tempi, per i modi, per le motivazioni. Cinquecentocinquanta sono i profughi che verranno “smistati” in tutta Italia, non si sa bene come e quando, a poco più di un mese dalla conversione in legge del Dl Sicurezza. Dopo una notte inso...

Castelnuovo di Porto - il pullman coi migranti a bordo sta per lasciare il Cara ma la deputata si mette davanti e lo blocca : Si è messa davanti a un pullman con a bordo migranti impedendone l’uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto dove oggi sono in corso nuovi trasferimenti in vista della chiusura del centro di accoglienza alle porte di Roma. Protagonista Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali. Il gesto simbolico è stato accolto con un applauso da un gruppo di persone presenti fuori dalla struttura. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, la situazione ...

Cara di Castelnuovo - sgombero tra le polemiche : deputata di Leu blocca pullman di migranti : Ancora tensione al Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, dove stamani sono ripresi i trasferimenti dei migranti che dovranno lasciare la struttura in via di chiusura, come stabilito dal...