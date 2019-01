Castelnuovo | anche oggi sgomberi dal Cara e manifestazioni

Cara Castelnuovo - tra i migranti anche il bomber della squadra locale : «Non so dove andrò» : Cissè è senegalese, ha 21 anni e gioca come centravanti nella Castelnuovese. Pare che segni molte reti: è il "bomber", dicono in Paese dove sono in molti quelli...

La rabbia della cooperativa Auxilium del Cara di Castelnuovo - anche i 120 dipendenti per strada come i migranti : "Neanche il reddito di cittadinanza possiamo avere, perché percepiremo lo stipendio di gennaio. Si parla tanto di lavoro che non c'è, e poi a noi che ce l'abbiamo non si danno rassicurazioni né indicazioni di sorta". Umberto Dinoi allarga le braccia e scuote la testa. È coordinatore del Cara di Castelnuovo di Porto, è uno dei 120 dipendenti della cooperativa Auxilium che gestisce la struttura di accoglienza in ...

Cara di Castelnuovo - tra i migranti da trasferire anche Anszou Cissé : idolo della squadra di calcio : «Non so quando dovrò partire, né dove mi porteranno- racconta il bomber (così lo chiamano in paese) -. Non sarà facile trovare un’altra squadra in cui giocare»