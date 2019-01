CartaBianca | tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer scoppia l’ennesima “rissa” Lui

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) L’incontro settimanale a Cartatracontinua a regalare spunti tra battutine e discussioni. Nella puntata in onda martedì 22 gennaio lo scrittore e la giornalista si sono resi protagonisti di uno scontro a inizio puntata: “Signor, sono successe delle cose davvero drammatiche durante questo fine settimana, abbiamo dei servizi molto importanti con un inviato al bordo della Sea Watch, se per una volta la Guardia Forestale la rimandiamo alla prossima settimana non succede niente”, ha esordito la conduttrice.si mostra intransigente: “Ho messo una maglietta con la scritta ‘Allora parla tu’, se non mi fa parlare allora parli lei. No, il mio appello è a inizio serata altrimenti mi alzo e me ne vado.” Minaccia che lanon apprezza: “Lei crede sia bello sentire questi suoi ricatti a ...