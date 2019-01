Carige | Bankitalia | Ingresso Stato non è interesse di nessuno-2

Carige - Bankitalia : la banca è solvibile. Tempi rapidi per trovare partner : Il vicedirettore generale della banca Italia, Fabio Panetta , in audizione alle commissioni riunite del Parlamento sul caso Carige , definisce la banca ligure "solvibile". "Gli interventi pubblici di ...

