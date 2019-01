Card Bassetti su Castelnuovo | attenti ai metodi spicciativi

Perugia : In centinaia alla Sacra rappresentazione dell'arrivo dei magi in cattedrale. Il Card inale Bassetti ai numerosi ragazzi presenti : «... : UMWEB, Perugia . «I bambini hanno scritto delle lettere ai magi con un'acutezza di intuito che permette loro di cogliere i problemi ancora di più di noi adulti. Ascoltare quello che ci dicono i piccoli ...

Te Deum : Card . Bassetti - Perugia - - 'molti si lasciano aprire al mistero - ma altri oppongono un rifiuto netto o una silenziosa indifferenza'... : I profeti di oggi sono altri , prodotti spesso dal mondo della comunicazione, che trovano radici in un modo negativo di intendere la vita, la società, l'economia e la politica". Così "la storia va ...

Cei - l'appello del Cardinal Bassetti : "Non porre ostacoli all'accoglienza" : ' Accogliere un profugo significa salvare una vita. Pertanto, in nome del Vangelo, chiediamo di non porre ostacoli, anche di natura legislativa, all'accoglienza e al primo aiuto dei migranti che ...