Cara di Castelnuovo | sgombero tra le polemiche | deputata di Leu blocca pullman di migranti

Migranti - la deputata Muroni blocca il bus in partenza dal Cara di Castelnuovo - FOTO : Sono riprese stamattina le operazioni di sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, iniziate ieri mattina col trasferimento di un primo gruppo di richiedenti asilo in altre strutture fuori dal Lazio, tra le proteste dei cittadini e delle autorità locali, a cominciare dal sindaco e dal parroco locale.Stamattina le proteste si sono fatte più feroci rispetto alla marcia silenziosa di ieri e la deputata Rossella Muroni, per ...

Il Cara di Castelnuovo funzionava bene - per questo lo chiudono : Durante la giornata di ieri, mentre tutta Italia era concentrata sulla nomina di Lino Banfi alla commissione Unesco, a Castelnuovo di Porto arrivava l’esercito, nel silenzio generale. Senza un motivo ben preciso, il governo ha deciso di chiudere il centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) del paese, in cui erano ospitate oltre 500 persone. Lo smantellamento sarà definito entro il 31 gennaio, ma già da ieri decine di persone sono state ...

Rossella Muroni (LeU) sullo sgombero del Cara di Castelnuovo : "Sono persone - non sono animali" : "Stiamo parlando di persone e non di animali. persone che hanno diritto di sapere dove vanno e madri che devono sapere se stasera potranno dare da mangiare ai propri figli. Il piano è già stato scritto e l'obiettivo è di svuotare il centro. Non metto in discussione l'atto ma il metodo". Così Rossella Muroni, parlamentare Leu ed ex presidente di Legambiente, spiega ai cronisti davanti ai cancelli del Cara perché ...

