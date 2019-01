Campagna nazionale di sensibilizzazione ambientale della Guardia Costiera | il 25 gennaio

Pallanuoto : Settebello in common training con gli USA in California - Nazionale di Campagna a lavoro : Festività impegnative per quanto riguarda i giocatori della Nazionale italiana al maschile di Pallanuoto. Non c’è spazio per riposare, nonostante il campionato sia fermo fino all’Epifania: il Settebello è volato negli Stati Uniti il giorno di Santo Stefano, alla volta della California, per sostenere un common training (allenamento in comune) con la squadra di casa. Il programma prevede allenamenti alla California State University e ...