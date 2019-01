Calo per l' indice delle società High Tech italiane | -0 | 74%

Ascolti tv martedì 22 gennaio : boom per Alessandro Preziosi - Adrian in Calo : Liberi di scegliere in onda ieri su Rai1 conquista il pubblico Vediamo i dati degli Ascolti dei programmi andati in onda in prima serata ieri, martedì 22 gennaio. Su Rai1 Liberi di scegliere è stato seguito da 4.179.000 spettatori. Il film tv con Alessandro Preziosi ha registrato uno share pari al 17.7%. Su Canale 5 […] L'articolo Ascolti tv martedì 22 gennaio: boom per Alessandro Preziosi, Adrian in calo proviene da Gossip e Tv.

Londra : Calo per Centrica : Pressione su Centrica , che tratta con una perdita dell'1,90%. L'andamento di Centrica nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda ...

Borsa : Tokyo - apertura in Calo - -0 - 82% - : ANSA, - Tokyo, 23 GEN - Aumentano i timori di un rallentamento dell'economia globale, mentre sorgono nuove incomprensioni nei negoziati sul commercio tra Cina-Usa, secondo quanto riporta il Financial Times: la Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in ribasso dello 0,...

Borsa : Tokyo - apertura in Calo - -0 - 82% - : ANSA, - Tokyo, 23 GEN - Aumentano i timori di un rallentamento dell'economia globale, mentre sorgono nuove incomprensioni nei negoziati sul commercio tra Cina-Usa, secondo quanto riporta il Financial Times: la Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in ribasso dello 0,...

TIM - ANCORA UN Calo IN BORSA/ Titolo sfiora perdite del 7% : Vivendi attacca e risponde a critiche di Elliott : Tim, ANCORA un pesante CALO in BORSA. A Piazza Affari il Titolo sfiora anche perdite del 7%: Vivendi attacca e risponde alle critiche di ieri di Elliott

Fiat : vendite in Calo per tutti i modelli in Europa nel 2018 - in crescita solo la 500X - +9.7% - : Nuova Fiat Tipo Sport Il terzo modello Fiat più venduto in Europa è la Fiat Tipo. La famiglia di segmento C del brand ha raggiunto quota 106 mila unità vendute sul mercato europeo con un calo del 16%...

Sondaggi politici elettorali : Calo della Lega per l’istituto SWG - si rilanciano M5S e PD : La terza decade del mese di gennaio ha visto SWG pubblicare i nuovi Sondaggi politici. l’istituto di ricerche ha mostrato le intenzioni di voto all’interno del TG La7. Il dato più significativo riguarda la Lega, che viene data in calo rispetto alla settimana scorsa. Il partito di Matteo Salvini scivola al 31,5%, andando a perdere lo 0,7%. Nulla di preoccupante, visto l’ampio vantaggio sui rivali, ma qualcosa potrebbe cambiare, considerando che ...

Avvio di seduta in Calo per il future Eurostoxx : 22/01/2019 08:24 Avvio di seduta in calo per il future Eurostoxx, -0,4% circa a 3099 punti,. Il presidente cinese Xi Jinping parlando a Pechino ha detto che l'economia del paese corre seri pericoli di deragliamento, i rischi di un rallentamento sono forti. Queste affermazioni dopo il taglio di ieri del Fmi delle previsioni sulla crescita globale hanno avuto ...

In Calo il settore utility italiano - -1 - 61% - - giornata in discesa per Enel : Scambi al ribasso per il comparto utility in Italia , mentre è debole l' indice Utilities dell'Area Euro . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 28.963,8 in diminuzione di 474,5 punti rispetto alla ...

Perturbazioni in transito sulla Penisola - week end Pioggia e Neve in collina e temperature in Calo : Roma - Una saccatura di bassa pressione protesa dal Nord Atlantico al Mediterraneo centrale sarà causa di tempo a tratti instabile durante il weekend su parte delle nostre regioni.A farne le spese saranno soprattutto quelle centro-meridionali, mentre il Nord verrà coinvolto solo parzialmente. SABATO. Risulterà la giornata comunque più tranquilla del fine settimana, rappresentando l'intervallo tra una perturbazione in ...

Cina : nascite ancora in Calo - timori per l’invecchiamento della popolazione : Secondo i dati diffusi dal National Bureau of Statistics cinese, lo scorso anno si sono registrate 15,23 milioni di nascite nel Paese, un calo di due milioni rispetto all’anno precedente: la popolazione cinese è quindi cresciuta nel 2018 a un ritmo più lento, sollevando timori di invecchiamento del Paese, che creerà ulteriore pressione su un’economia già in rallentamento. I morti sono stati 9,93 milioni nel 2018: si è registrato un ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : europee - pesante Calo per Lega e M5S : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, pesante calo per Lega e M5S Lega e Movimento 5 Stelle registrano perdite consistenti nel Sondaggio Bidimedia per le elezioni europee 2019. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala, rispetto a tre settimane fa, dell’1,4% al 32,3% mentre i pentastellati dello 0,6% al 24,2%. Le discussioni sul reddito di cittadinanza e quota 100 tra i due alleati di governo hanno lasciato scorie politiche non ...

Sondaggio Tecnè per Tgcom24 : crescono Fi e Pd | Lega in Calo | "Italexit"? Gli italiani la escludono : Se le elezioni si svolgessero oggi gli elettori si pronuncerebbero così: l'Unione europea non piace ma non vogliono abbandonare Bruxelles

Il mercato italiano di rete mobile per AGCOM : Iliad sopra il 2% - Wind Tre in Calo : L'AGCOM ha pubblicato il quarto Osservatorio sulle Comunicazioni del 2018, riferito al trimestre luglio-settembre 2018: andiamo a scoprire la situazione, la penetrazione di Iliad nel mercato italiano e non solo. L'articolo Il mercato italiano di rete mobile per AGCOM: Iliad sopra il 2%, Wind Tre in calo proviene da TuttoAndroid.