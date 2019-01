Calciomercato Napoli - Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Fornals è l'alternativa se Allan va subito al Psg : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Pablo Fornals è nel mirino, può sostituire Allan se partirà verso il Psg. Rodrigo de Paul può arrivare a giugno

Calciomercato Napoli - contatti per Fornals del Villarreal. Il Psg insiste per Allan : Dopo Fabian Ruiz, arrivato in azzurro dal Betis Siviglia la scorsa estate, il Napoli punta un nuovo giovane spagnolo. Si tratta di Pablo Fornals , centrocampista di proprietà del Villarreal. contatti ...

Calciomercato Napoli : preso Pablo Fornals dal Villarreal : Calciomercato Napoli, Fornals / Secondo il ‘Mundo Deportivo’, il Napoli avrebbe concluso l’operazione con il Villarreal per l’arrivo di Pablo Fornals. Il classe ’96 fa parte della Nazionale spagnola Under 21 e sempre secondo il quotidiano spagnolo sarebbe costato al Napoli poco meno di 30 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria e battendo la concorrenza dell’Arsenal. Il Villarreal, ...

Calciomercato - il Psg non molla Allan : il Napoli chiede 120 milioni : 120 milioni di euro: è questa la cifra richiesta dal Napoli per lasciar partire Allan . Il centrocampista brasiliano è da tempo in cima alla lista dei desideri del Paris Saint-Germain , che però ...

Calciomercato - l’affare Allan-PSG non si ferma : il Napoli è disposto a trattare - Barella alla finestra : allan piace eccome al PSG, De Laurentiis ha fissato il prezzo del cartellino ed ha già individuato l’alternativa per il suo Napoli Il Calciomercato è entrato negli ultimi concitati 10 giorni di trattative. Solitamente i big non si muovono nella finestra invernale, ma quest’anno ci sono state diverse eccezioni, da Higuain a Morata per fare alcuni esempi. Anche un punto cardine del Napoli potrebbe lasciare il club, si tratta del ...

Calciomercato Napoli - non accenna a diminuire il pressing del PSG per Allan : le ultime : Il club parigino continua a seguire il centrocampista del Napoli, ma l’offerta presentata non basta per strapparlo a De Laurentiis Il Paris Saint-Germain non molla Allan, il centrocampista brasiliano resta nel mirino del club parigino, pronto a tutto per portarlo in Francia. La prima offerta presentata a De Laurentiis non convince, i 60 milioni messi sul piatto non bastano per la fumata bianca dal momento che gli azzurri ne chiedono ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a Parigi : Allan verso il PSG? : Un viaggio di piacere in cui però potrebbe trovare spazio anche il Calciomercato . L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta che il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è volato a Parigi con la famiglia per godersi una piccola vacanza. Nella capitale francese, però, ha sede il PSG che ultimamente sta ...

Calciomercato Napoli - Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti : Calciomercato Napoli – Di sicuro c’è che Kouame resterà a Genova fino a fine stagione. Il suo futuro però è già scritto, con il Napoli che ha bruciato la concorrenza e ha prenotato l’attaccante del futuro. Sembra tutto scritto per giugno, ma per ora la trattativa ha subito una brusca frenata. Le parole di Perinetti: […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti proviene da Serie A ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - il Napoli dice di no per Diawara e si complica anche Carrasco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: tramonta l'ipotesi Yannick Ferreira Carrasco, mentre il Napoli avrebbe detto di no per il prestito di Amadou Diawara.

Calciomercato Napoli - Kouamè rinviato. Barella sceglie l’Inter : Calciomercato Napoli – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, emerso ...

Calciomercato - Milan su Diawara : no del Napoli al prestito : L'affare Piatek con il Genoa in cima alla lista dei pensieri dei dirigenti rossoneri, ma il mercato del Milan non si fermerà al sostituto di Gonzalo Higuain ormai destinato al Chelsea. Leonardo e ...

Calciomercato Milan - nuovo obiettivo per il centrocampo rossonero : contatti con il Napoli per Diawara : Il club rossonero ha chiesto al Napoli il centrocampista classe 1997, ricevendo però una risposta negativa al prestito con diritto di riscatto Il Milan non guarda solo al reparto offensivo, dove è in procinto di arrivare Piatek al posto di Higuain. Il club rossonero scandaglia il mercato per rinforzare anche altre zone del campo, come per esempio il centrocampo. Carrasco – LaPresse/EFE L’ultimo nome apparso sul taccuino di ...

Ancelotti : 'Il Napoli è perfetto - Zidane mi ha cambiato. Calciomercato? Lozano mi piace da morire' : Napoli, il mercato, il mondo da allenatore: a tutto Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha raccontato le sensazioni del presente, i desideri per il futuro ...