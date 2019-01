Calciomercato Milan | ufficiale Higuain al Chelsea | “Sempre piaciuti i Blues”

Calciomercato Milan - preso Piatek dal Genoa : c'è la firma : Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del Milan . Sta finalmente per arrivare, dopo una lunga attesa, l'annuncio dei rossoneri relativo all'acquisto dell'attaccante, che sostituirà Gonzalo Higuain, ...

Calciomercato Milan - ufficiale l’arrivo di Piatek : la nota del club rossonero e i dettagli dell’operazione : Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante polacco tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del Milan, l’attaccante polacco è stato ufficializzato poco fa dal club rossonero con una nota pubblicata sul proprio sito. Tano Pecoraro/LaPresse Un’operazione da 35 milioni di euro più bonus, che verranno versati immediatamente e in un’unica soluzione ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Piatek : nel pomeriggio la firma sul contratto : L’attaccante polacco ha iniziato le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, nel pomeriggio la firma sul contratto. Higuain intanto è arrivato in Inghilterra visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano per l’attaccante polacco Krysztof Piatek prossimo rinforzo del Milan. Il 23enne si sta sottoponendo alle visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri. Niente idoneità ...

Calciomercato : Piatek al Milan - Higuain verso il Chelsea. Marcelo vuole la Juventus : Inizia oggi la nuova avventura di Piatek al Milan: quasi 40 milioni di euro la cifra dell'operazione, senza alcuna contropartita tecnica. Stamattina visite mediche a Milanello e poi la firma. Il Genoa ...

Calciomercato Bologna - doppia richiesta al Milan : il club rossoblù ha individuato l’alternativa a Spinazzola : La società del presidente Saputo ha avviato i contatti con il Milan per due giocatori che potrebbero rinforzare la rosa di Inzaghi Non solo Soriano e Sansone, il Bologna non si ferma e continua a lavorare per rinforzare la rosa di Inzaghi. Nelle ultime ore il club rossoblù ha avviato i contatti con il Milan per Halilovic, centrocampista che finora ha trovato poco spazio in maglia rossonera. Spada/LaPresse Il classe ’96 avrebbe dovuto ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - piace Bergwijn del Psv ma costa molto : Calciomercato Milan, Ultime notizie: piace Bergwijn del Psv, ma costa molto e c'è anche l'Inter. Tre i calciatori in uscita: Laxalt, Simic e Halilovic.

Calciomercato - Kouamè : 'Piatek attaccante vero - segna anche da casa sua. Al Milan farà bene' : Una perdita importante per i rossoblù, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport il suo partner d'attacco, Christian Kouame: "Mi spiace che Piatek vada via - ha ammesso il giovane ivoriano, una ...

Calciomercato Milan - Piatek è rossonero : le cifre dell’accordo : Calciomercato Milan – Il Milan nelle ultime ore ha piazzato il colpo Piatek. Il club rossonero è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Genoa, adesso proprio dal club rossoblu il colpo di mercato, sarà il polacco il sostituto dell’attaccante Gonzalo Higuain, tutto definito nelle ultime ore. Accordo raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più bonus senza contropartita tecnica, è questa la sorpresa più grossa ...

Calciomercato Milan - Piatek è rossonero : le cifre dell’accordo : Calciomercato Milan – Il Milan nelle ultime ore ha piazzato il colpo Piatek. Il club rossonero è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Genoa, adesso proprio dal club rossoblu il colpo di mercato, sarà il polacco il sostituto dell’attaccante Gonzalo Higuain, tutto definito nelle ultime ore. Accordo raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più bonus senza contropartita tecnica, è questa la sorpresa più grosso ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Andreas Andersson al Milan - 1997 - : Se ci fanno gol in Coppa, sono da Milan. Sembrava una legge non scritta, a quei tempi, dalle parti di via Turati. Ecco perché, anche per un modesto attaccante del campionato svedese, una partita ...

Milan - dalla situazione Higuain-Piatek alla possibile cessione di Zapata : il punto sul Calciomercato rossonero : Nella giornata di oggi si definirà il passaggio di Higuain al Chelsea e il contestuale arrivo di Piatek in rossonero, intanto Zapata valuta l’addio Sono giorni intensi in casa Milan, reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro Genoa e utile per agguantare il quarto posto in classifica. Leonardo, Gazidis e Maldini lavorano senza sosta per chiudere l’affare Piatek, sostituto designato di Gonzalo Higuain, in partenza con ...

Calciomercato Milan - si stringe per Piatek. Higuain verso il Chelsea : Calciomercato Milan – Sono giorni in cui i tifosi rossoneri sono costretti a trattenere il fiato in attesa di conoscere l’esito del triangolo di Calciomercato tra il loro Milan, il Chelsea e il Genoa e dunque il destino degli attaccanti, Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio […] L'articolo Calciomercato Milan, si stringe per Piatek. Higuain verso il Chelsea ...

Calciomercato Genoa - rebus sulla contropartita dal Milan : arriva un rifiuto : Calciomercato Genoa – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato del Genoa, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del passaggio di Piatek al Milan che sarà il sostituto di Gonzalo Higuain. Sono invece tanti i dubbi sulla contropartita da girare al Genoa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Bertolacci avrebbe rifiutato il trasferimento al Genoa con l’intenzione di decidere una squadra ...

Calciomercato - i tifosi del Milan hanno una “singolare” richiesta per Piatek : Krzysztof Piatek sarà molto probabilmente il nuovo attaccante del Milan dopo l’addio di Higuain che volerà al Chelsea di Sarri I tifosi del Milan hanno scritto virtualmente un messaggio a Piatek. Sui social infatti in molti hanno avanzato una richiesta a quello che sarà molto probabilmente il nuovo centravanti rossonero: “Krzysztof, per piacere, non prendere la maglia numero 9!” La maledizione che perseguita i bomber ...