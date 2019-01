Calciomercato Juventus | idea Sancho | ma il Dortmund non vuole privarsene RUMORS

Calciomercato Juventus - Romero arriverà al termine della stagione : Calciomercato Juventus – La Juve non ha intenzione di fermarsi e continua a cercare talenti sul mercato. L’ultimo sondaggio, che si sta trasformando in trasferimento, viene dal Genoa. Romero entra nel piano nel quale sono compresi Todibo e Trincao, gli altri due ragazzi in carriera che la Signora ha puntato. Romero è un difensore di vent’anni con una […] L'articolo Calciomercato Juventus, Romero arriverà al termine della ...

Calciomercato Juventus - Isco : speranze e ostacoli come il City per il sogno bianconero : Il Calciomercato della Juventus è già in movimento per la prossima sessione. In estate i bianconeri proveranno a regalarsi un sogno che risponde al nome di Isco. I primi contatti tra le parti sono partiti e sembrano aver dato esito positivo ma tutto è ancora da costruire. Gli ostacoli infatti non mancano tra una concorrenza folta e agguerrita in arrivo soprattutto dall'Inghilterra e il futuro del Real Madrid in bilico, il rapporto tra Solari e ...

Calciomercato Juventus - pronta una super offerta per Pogba (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato. Il reparto che vuole rinforzare la dirigenza bianconera è quello mediano, come dimostra l'operazione Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese sarà un giocatore della Juventus a partire dal prossimo giugno, quando gli scadrà il contratto con l'Arsenal. Ramsey dunque arriverà a parametro zero e sarà un grande colpo di mercato per il club bianconero. Il gallese infatti è uno dei ...

Calciomercato - Genoa-Pjaca : la Juventus dice sì al prestito : Marko Pjaca e il Genoa , arriva il primo sì. Quello importantissimo della Juventus , società proprietaria del cartellino del croato, in prestito alla Fiorentina in questa prima parte di stagione. Nei ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri tentano lo scippo Darmian alla Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta sembra aver improvvisamente cambiato idea per quello che sarebbe dovuto essere il Calciomercato di questo mese in casa nerazzurra. Dopo le sole mosse in entrata di Gabriel Brazao e soprattutto Diego Godin, colpi però entrambi in prospettiva prossima stagione, potrebbe arrivare ora il primo, se non addirittura unico, rinforzo per […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri tentano lo scippo ...

Juventus vs Inter : “dispetti” di Calciomercato che fanno rumore! : Juventus ed Inter si stanno stuzzicando sul mercato con alcune mosse e contromosse che potrebbero scatenare un effetto domino Juventus ed Inter non si amano di certo. I due club sono rivali acerrimi, sempre calcisticamente parlando, e sul mercato si stanno stuzzicando in maniera notevole. Nelle ultime ore infatti, in Spagna si sta diffondendo sempre più la voce che vorrebbe la Juventus attivissima sul fronte Modric, con Cristiano Ronaldo a ...

Calciomercato Juventus : Spinazzola indeciso - Benatia corteggiato e Kean resta : Il Calciomercato della Juventus è in buona parte concentrato sulle uscite in queste ore. I dirigenti bianconeri stanno cercando di risolvere la situazione Spinazzola per spianare la strada all'arrivo di Darmian. Nel frattempo si muovono alcuni corteggiatori per Benatia, bloccato da Allegri ma desideroso di cambiare aria. Nessun addio, nemmeno temporaneo per Kean, la società ha rifiutato tutte le offerte arrivate a Torino per il giovane ...

Calciomercato Juventus - contatti CR7-Marcelo : Agnelli vuole una squadra stellare (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe molto vicina all'acquisto di Matteo Darmian dal Manchester United. Ventinove anni, terzino destro di esperienza che ha militato nelle fila del Torino, il giocatore italiano non è attualmente titolare allo United, ma alla Juventus potrebbe ritagliarsi uno spazio molto importante, dal momento che è un vero ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - spunta l'idea Sancho del Dortmund : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri osservano attentamente Sancho del Borussia Dortmund. Marko Pjaca diviso tra Genoa e Fiorentina.

Il Calciomercato oggi – Colpo a sorpresa della Juventus : Il calciomercato oggi – Novità a sorpresa sul mercato della Juventus, in particolar modo l’intenzione dei bianconeri almeno iniziale era quella di non intervenire nella finestra invernale. Adesso un cambio di rotta che può essere considerato inaspettato, secondo quanto riporta la rosea è fatta per il terzino sinistro Matteo Darmian che si alternerà con Alex Sandro, decisiva la volontà del tecnico Massimiliano Allegri, accordo con lo ...

Calciomercato Juventus - preso Darmian in prestito : Il giocatore del Manchester United, da tempo sulla lista di Calciomercato della Vecchia Signora, dovrebbe approdare a Torino già nei prossimi giorni: secondo la Gazzetta dello Sport, Paratici ha ...

Calciomercato Juventus – Spinazzola in partenza - c’è l’accordo con Darmian : definiti i dettagli con il Manchester United : La Juventus vicina all’acquisto di Matteo Darmia dal Manchester United: il suo arrivo dovrebbe far partire Spinazzola “Spinazzola andrà via se arriverà un sostituto. Leonardo è da Juve ma ha bisogno di giocare con continuità“, con queste parole dette in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha di fatto dato il via libera alla cessione di Leonardo Spinazzola. In attesa di conoscere la formula con la quale lascerà la Juventus, ...

Calciomercato Juventus - Ramsey subito : nuovi contatti : Il capo area sport dei bianconeri vuole completare il centrocampo di Allegri e mettere Ramsey subito a disposizione del tecnico per avere una preziosa freccia in più per l'assalto soprattutto alla ...

Calciomercato Juventus : interessa un centrocampista del Lione : Calciomercato Juventus, Ndombele / Oltre ad Aaron Ramsey, la Juventus è alla continua ricerca di nuovi innesti per poter dominare in modo incontrastato la Serie A. Il nome nuovo sul taccuino del club bianconero è quello del classe ’96 Tanguy Ndombele, accostato da diverso tempo anche al Manchester City. Il franco-congolese è attualmente in forza al Lione e secondo ‘Sky Sport’ nei prossimi giorni il direttore sportivo ...