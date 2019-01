Calciomercato Inter | colpo De Paul! Arriva a luglio | accordo con l’Udinese

Calciomercato - rinnovo Icardi : passi avanti. Primo incontro positivo tra Inter e Wanda Nara : Un incontro già avvenuto nei giorni scorsi lontano da occhi indiscreti e in un luogo segreto, sicuramente non in sede. La dirigenza dell 'Inter " Marotta, Ausilio e Gardini " ha incontrato Wanda Nara ,...

Calciomercato - rinnovo Icardi : Inter-Wanda - primo incontro positivo : Un incontro già avvenuto nei giorni scorsi lontano da occhi indiscreti e in un luogo segreto, sicuramente non in sede. La dirigenza dell 'Inter " Marotta, Ausilio e Gardini " ha incontrato Wanda Nara ,...

Calciomercato Inter : Icardi dovrebbe restare con un aumento dell'ingaggio a 7 milioni : La sessione invernale del Calciomercato della Serie A chiude il 31 gennaio: c'è ancora tempo per mettere a segno qualche colpo e rimescolare le carte di un torneo che vede nella Juventus una specie di ''dittatore'', ma i movimenti di Calciomercato sono ad ampio respiro e guardano già all'estate. I bianconeri non perdono un colpo e vengono dal rotondo 3-0 col Chievo. L'Inter invece ha faticato con la bestia nera Sassuolo, finendo per pareggiare ...

Calciomercato Inter - Perisic subito sul mercato? Via per 40 milioni : Calciomercato Inter, Perisic può partire subito- La notizia è di quelle clamorose, che squarciano l’inverno Interista e spaccano l’opinione pubblica, non solo dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic sarebbe stato messo sul mercato dalla dirigenza, a patto che si rispetto una condizione fondamentale: chiunque fosse Interessato deve presentare all’Inter un’offerta da almeno 40 milioni di euro. […] L'articolo Calciomercato Inter, Perisic subito ...

Calciomercato Inter - sondaggio per Darmian ma parti distanti : proposto un centrocampista del Leicester : L’Inter ha parlato con lo United per Darmian, ricevendo però una richiesta piuttosto alta. Intanto è stato proposto Adrien Silva, ma il nome non scalda Ausilio L’Inter lavora al rinnovo di Mauro Icardi ma non solo, i nerazzurri infatti studiano eventuali mosse da compiere in questi ultimi giorni di mercato invernale.Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro ha avviato i primi contatti con il Manchester United per ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - proposto Adrien Silva dal Leicester : Calciomercato Inter, Ultime notizie: lo Sporting Lisbona propone Adrien Silva, può sostituire Roberto Gagliardini. Intanto c'è la fila per Henrique Dalbert.

Calciomercato Inter - proposto Adrien Silva : la situazione : Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il club nerazzurro starebbe valutando Adrien Silva del Leicester . Il nazionale portoghese è stato proposto in caso di addio di Gagliardini, seguito negli ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Rinnovo Icardi? Speriamo in un incontro in settimana. I tifosi stiano tranquilli' : L'Inter è al lavoro per blindare Mauro Icardi . Quella relativa al rinnovo dell'attaccante argentino è ormai una telenovela che si prolunga da settimane, con un tira e molla tra le parti che dovrebbe ...

Calciomercato - è Balotelli il più desiderato! Anche il West Ham interessato a SuperMario : Si era parlato di un possibile ritorno in Italia, il Marsiglia sembrava aver già l’accordo in mano, adesso spunta l’interesse del West Ham: tutti vogliono Mario Balotelli I rapporti con il Nizza sono ormai incrinati in modo definitivo, così come quelli con il tecnico Patrick Vieira: Mario Balotelli lascerà il club rossonero, sicuramente a fine stagione alla scadenza del contratto, ma probabilmente già a gennaio vista la volontà del club di ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "A gennaio vorrei un centrocampista sconosciuto di buona prospettiva. Il mio sogno per giugno? Eriksen o Toni Kroos" : In ESCLUSIVA ai nostri microfoni è Intervenuto il giornalista e opinionista Sportivo Lapo De Carlo , conduttore radiofonico anche di RMC Sport, per parlare delle mosse di mercato del club di Suning . ...

Calciomercato - Arsenal : interesse per Audero della Sampdoria : Alla Sampdoria è arrivato la scorsa estate e ci ha messo veramente poco a diventare un punto fermo nelle scelte di Marco Giampaolo, nonostante la giovane età. Dopo aver fatto bene con la maglia del ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri tentano lo scippo Darmian alla Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta sembra aver improvvisamente cambiato idea per quello che sarebbe dovuto essere il Calciomercato di questo mese in casa nerazzurra. Dopo le sole mosse in entrata di Gabriel Brazao e soprattutto Diego Godin, colpi però entrambi in prospettiva prossima stagione, potrebbe arrivare ora il primo, se non addirittura unico, rinforzo per […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri tentano lo scippo ...

Juventus vs Inter : “dispetti” di Calciomercato che fanno rumore! : Juventus ed Inter si stanno stuzzicando sul mercato con alcune mosse e contromosse che potrebbero scatenare un effetto domino Juventus ed Inter non si amano di certo. I due club sono rivali acerrimi, sempre calcisticamente parlando, e sul mercato si stanno stuzzicando in maniera notevole. Nelle ultime ore infatti, in Spagna si sta diffondendo sempre più la voce che vorrebbe la Juventus attivissima sul fronte Modric, con Cristiano Ronaldo a ...

Calciomercato Frosinone - continua la caccia ad un centrocampista : interesse per Viviani della SPAL : Il centrocampista di proprietà della SPAL piace e non poco al club ciociaro, che vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo La batosta subita davanti al proprio pubblico contro l’Atalanta spinge il Frosinone a lanciarsi sul mercato, provando a rinforzare la propria rosa. Il nome in cima alla lista del club ciociaro è quello di Federico Viviani, centrocampista in uscita dalla SPAL. Impiegato solo una volta in Coppa Italia, l’ex ...