Calciomercato Chelsea: ufficiale l’arrivo di Higuain

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)/ Gonzaloè ufficialmente un nuovo giocatore del. L’argentino arriva a Londra e raggiunge Sarri con la formula del prestito dalla Juventus fino a fine stagione e indosserà la maglia numero 9. Lo ha annunciato dal sitodei Blues che gli danno il benvenuto a Stamford Bridge.Ecco le prime parole del nuovo attaccante del”Quando ti si presenta l’opportunità di arrivare al, devi coglierla al volo. È una squadra che mi è sempre piaciuta e che ha tantissima storia, uno stadio meraviglioso, e giocano in Premier League, un campionato in cui ho sempre desiderato di giocare. Ora mi auguro di ricambiare sul campo alquella fiducia che mi ha sempre dimostrato. Non vedo l’ora di iniziare, il mio augurio è quello di adattarmi il più presto possibile”.Anche dalla Juventus è arrivata ...