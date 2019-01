Calciomercato Barcellona | preso ufficialmente Frenkie de Jong | pioggia di milioni per

Calciomercato Barcellona - preso Frenkie de Jong dall'Ajax per 75 milioni : arriverà a giugno : Ora il colpo è ufficiale: uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico europeo sarà un giocatore del Barcellona, nel solco di una tradizione olandese da anni legata ai colori dei catalani. ...

Calciomercato Sassuolo - Boateng nel pomeriggio vola a Barcellona : tutti i dettagli dell’operazione : L’operazione tra Sassuolo e Barcellona è ormai conclusa, il giocatore ha già salutato i compagni e nel pomeriggio volerà in Spagna E’ fatta per il passaggio di Kevin Prince Boateng al Barcellona, il Sassuolo ha accettato l’offerta dei blaugrana di due milioni di prestito oneroso e otto di diritto di riscatto. Stretta di mano arrivata e giocatore che nel pomeriggio partirà alla volta della Spagna, dopo aver salutato i ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - si riapre la pista De Jong : l'olandese si allontana dal Barcellona : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: secondo Carlo Alvino la pista James Rodriguez è possibile, intanto Fofana e de Paul sono nel mirino.

Calciomercato Manchester United - contatto con il Barcellona per Coutinho : la situazione : Il brasiliano ha perso terreno nelle gerarchie di Valverde, per questo motivo il Manchester United sta tentando l’affondo Il Manchester United tenta Philippe Coutinho. Il giocatore del Barcellona non sta attraversando il suo migliore momento da quando un anno fa è arrivato al Camp Nou dal Liverpool, diventando l’affare più costoso nella storia del club inglese con una cessione da 120 milioni fissi e 40 ...

Rabiot a Barcellona? Una clausola tattica blocca il colpo di Calciomercato : L'aver perso l'occasione di laurearsi campione del mondo, evidentemente, non è bastata a renderlo più disponibile.

Calciomercato JUVENTUS / Ultime notizie : nel mirino Ilaix Moriba - baby talento del Barcellona : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Allegri corteggiato dal Real Madrid potrebbe essere sostituito da Zidane; Pjaca rimane alla Fiorentina

Calciomercato Napoli / Ultime notizie : sfuma Todibo - il Barcellona brucia tutti per giugno : Calciomercato Napoli, Ultime notizie, parla l'agente di Hysaj: 'smentisco ogni voce di trattativa con la Lazio per il mio assistito'.