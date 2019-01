Brexit | ministro Economia Tria | dobbiamo essere flessibili e negoziare

Ministro del Commercio inglese : Parlamento non ha diritto di dirottare la Brexit - : Martedì scorso, l'accordo Brexit, che il primo Ministro britannico Theresa May ha presentato dopo mesi di colloqui con i leader dell'UE, ha subito una schiacciante sconfitta in Parlamento. Il Ministro ...

La Brexit potrebbe non esserci - il ministro : 'Probabilità al 50% se salta il piano May' : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è diventata a tutti gli effetti una corsa a ostacoli. Ora lo ammette anche Liam Fox, ministro del Commercio e soprattutto Brexiter della prima ora. ...

Brexit - annunciato voto di sfiducia per Theresa May : primo ministro in bilico : Il primi ministro britannico Theresa May affronterà questa sera un voto di sfiducia. Il voto arriva dopo che 48 deputati conservatori hanno inviato lettere di sfiducia alla signora May a un comitato ...

Brexit : ministro Rudd - piano B possibile : ANSA, - ROMA, 8 DIC - Il Regno Unito potrebbe passare ad un piano B sulla Brexit se il Parlamento respingesse quello proposto dalla premier Theresa May. Lo ha detto il ministro del lavoro Amber Rudd ...

Mercato Ue - Brexit e fame inglese : in Uk un ministro pensa agli approvvigionamenti alimentari : Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale in Inghilterra è stato nominato uno specifico ministro incaricato degli approvvigionamenti alimentari del Paese. Per la prima volta in assoluto ciò accade in tempo di pace. La trattativa tra UE e UK va avanti e ci siamo abituati a pensare che tutto ciò riguardi finanza e aspetti burocratici quando invece è nel quotidiano di europei (italiani) ed inglesi che ...

Barclay è nuovo ministro per la Brexit : ANSA, - ROMA, 16 NOV - Il sottosegretario alla Sanità Stephen Barclay è stato nominato nuovo ministro per la Brexit. Lo riporta il Guardian. Poco conosciuto, Barclay è stato direttore della Barclays ...

Brexit : aria di sfiducia per la May - il ministro Gove minaccia le dimissioni : Tira aria di sfiducia a Londra per il premier Theresa May. A tutti i componenti del Governo britannico è stato chiesto di annullare qualsiasi impegno per oggi e rientrare a Londra. E' quanto riferisce ...

Tensioni nel governo britannico - si dimette il ministro per la Brexit Raab : Londra - Il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab , si è dimesso. Lo ha annunciato su Twitter. 'Oggi mi sono dimesso da segretario per la Brexit. N on posso in buona coscienza sostenere i ...

Brexit - si dimette il ministro responsabile Raab : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lascia Raab. May in difficoltà e se ne va pure il sottosegretario per l'Irlanda del Nord Crolla la sterlina.

