Borse piatte su timori negoziato Usa-Cina A Milano Tim tenta rimbalzo

Borse piatte dopo mini-rally. Asta Btp da 6 - 5 miliardi : rendimenti in netto calo : Borse europee timide nonostante il quinto incremento consecutivo di Wall Street e la rinnovata fiducia sulle trattative Usa-Cina riguardo ai dazi commerciali arrivata dall'annuncio, fatto dal segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, della visita a Washington del vice premier cinese Liu He a fine gennaio...

Borse piatte dopo la volata innescata dalla Fed. Euro si rafforza su dollaro : investimenti 06 gennaio 2019 Borse , il 2019 inizia ora: focus su trattative Usa-Cina, verbali Bce ed economia tedesca Borsa Tokyo: +2,4%. Vivaci altre Borse asiatiche Chiusura in netto rialzo per la ...

Borse piatte - Milano -0 - 32%.Spread a 295 : 9.46 Borse piatte,Milano -0,32%.Spread a 295 Le principali Borse europee hanno aperto la seduta odierna appena sopra la parità,dopo i decisi guadagni di ieri. Francoforte segna il +0,23%, Parigi il +0,05% e Londra è invariata. La Borsa di Milano segna in apertura in lieve calo: l'indice Ftse Mib segna -0,32% a 19.171 punti. Lo Spread ritorna a salire, con il differenziale a 295punti base in avvio.