Borse | pesa stallo dialogo Usa-Cina A Piazza Affari | -0 | 2% | Juventus ancora in rally

Borse deboli pesano timori economia : Mercati. Avvio debole per le Borse europee sulla scia della chiusura poco mossa delle piazze asiatiche e del calo di Wall Street. pesano le revisioni al ribasso delle stime sulla crescita economica ...

Borse giù - pesano crollo produzione e Cina. Tonfo Mps : La frenata dell'economia del Drago pesa sul lusso: Moncler -3,6%. A Parigi Lvmh arretra del 3%, Kering -2,2%. Il listino peggiore è Milano , -1,25%,, poco sopra quota 19.000, in linea con Madrid . ...

Borse Asia in netto calo - pesa contrazione export Cina : I mercati azionari dell'area Asia-Pacifico oggi sono in netto calo dopo la contrazione a sorpresa dell'export cinese, che aumenta i timori per lo stato della seconda economia mondiale e di un più vasto rallentamento della crescita e dei profitti.

Apple pesa sulle Borse. L'incertezza spinge l'oro - lo spread risale a 270 : Ma sui mercati pesano soprattutto le aspettative per un rallentamento dell'economia globale nel 2019/2020. Questo scenario potrebbe generare altre frenate dei listini ed anche spingere la Federal ...

Borse in rosso - pesa il taglio delle stime di Apple. A Piazza Affari giù St : Il colosso Usa ha tagliato le stime dei ricavi del primo trimestre a causa del rallentamento dell'economia cinese e delle vendite dell'iPhone e il titolo nell'afterhours è arrivato a perdere il 9%. ...

Apple pesa sulle Borse. L'incertezza spinge l'oro ai massimi da sei mesi : MILANO - Ore 9:15. Alle incertezze globali sulla crescita economica, le strette monetarie delle Banche centrali e le tensioni commerciali, si è aggiunto ieri sera il campanello d'allarme di Apple che ...

Borse asiatiche in rosso. Pesano la Cina e le vendite di iPhone : Altra giornata difficile per i mercati asiatici, zavorrati dalla frenata dell'economia cinese e dall'allarme lanciato da Apple sulle vendite di iPhone nella più grande economia asiatica

Borse Asia-Pacifico ancora in calo - pesano Apple e Cina : I mercati dell'area Asia-Pacifico sono in calo anche oggi, dopo la prima seduta dell'anno in rosso di ieri, dopo che il revenue warning di Apple si è sommato ai timori sul rallentamento dell'economia globale e dell'indebolimento dei profitti. Ieri Apple ha tagliato le previsioni di vendita, per la prima volta dal 2007, anche per il rallentamemnto in Cina. La notizia ha provocato un ...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : Dopo il tonfo di Wall Street e la flessione di Tokyo dell'1,1%, i listini europei temono la possibilità che il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del governo federale a partire da domani. Incertezze anche da dimissioni Segretario alla Difesa Usa. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette "tre streghe"...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : ... alias riduzione costante ed automatica del bilancio, ha dato lo spunto per un ulteriore calo dei listini azionari, scatenando i timori di rallentamento dell'economia Usa enfatizzati proprio dall'...

Rallenta l'Asia - male anche l'economia europea : Borse pesanti. Lo spread risale a 270 punti : Le prime hanno registrato una crescita dell'8,1%, che per l'economia asiatica significa comunque il tasso di espansione peggiore da 15 anni, e contro le attese degli analisti per un +8,8%,. La ...

Borse asiatiche in rosso. Pesano dati Cina : L'ultima seduta finanziaria delle principali Borse d'estremo oriente si tinge di rosso sotto il peso dei deludenti dati giunti dalla congiuntura cinese . Nel dettaglio, la produzione delle fabbriche ...

Borse Ue - pesa Wall Street - Milano -0 - 78% : 17.55 Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari e per le altre Borse europee. Dopo un tentativo di recupero, i listini tornano a peggiorare sulla scia di Wall Street che gira in rosso. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,78% a 19.077 punti. Spiccano i ribassi di Mediaset e Tim. Giù anche i bancari. Tensione sui titoli di Stato, dopo l' invio della risposta dell'Italia all'Ue sulla Manovra. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 313 ...