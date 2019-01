Borse deboli pesano timori economia

Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio - oggi Tria e Conte a Davos : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

Borse deboli : focus su frenata economica. Nuovo tonfo per TIM : In questa direzione non aiutano certo le previsioni caute del Fondo Monetario Internazionale che ieri ha rivisto al ribasso le stime sull'economia mondiale per l'anno in corso e per il prossimo. In ...

Brexit : Borse deboli - ma senza scossoni - dopo la debacle di May : ... si avvicina il capodanno lunare quando tradizionalmente aumenta la richiesta di liquidità,, è la prova per gli analisti degli allentamenti di Pechino per sostenere l'economia. Nei primi giorni dell'...

Borse deboli - per la BCE l'economia rallenta : Una flessione allineata a quella dei mercati europei, inDeboliti dalla conferma del rallentamento dell'economia nel terzo trimestre. Milano cede intorno ai due punti, Londra un punto e mezzo. La ...

Borse europee deboli in partenza - Milano -0 - 76% : I mercati non hanno gradito le conclusioni dell'ultimo vertice della Fed e temono un rallentamento dell'economia globale. Londra sale dello 0,03% a 6.714 punti. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,...

Borse europee deboli in partenza - Milano -0 - 06% : Avvio debole per le Borse europee. I mercati guardano alle riunioni della Fed e della Boj di questa settimana, in un contesto caratterizzato dal timore di un rallentamento dell'economia globale. Inoltre restano in attesa di evoluzioni sul fronte della manovra italiana. Londra perde lo 0,3% a 6.824,97 punti. A Milano l'indice Ftse Mib si attesta in calo dello 0,06% a 18.900 ...

Borse Europa deboli - Londra apre a -0 - 2% : ANSA, - MILANO, 10 DIC - Avvio negativo per le Borse europee, che risentono dei timori per un'escalation del caso Huawei dopo la convocazione dell'ambasciatore statunitense da parte di Pechino. Londra,...