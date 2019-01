lastampa

: Bono a Davos: “Il capitalismo non è immorale, è amorale. Attenti al populismo” @LaStampa - PaoloGrazioso : Bono a Davos: “Il capitalismo non è immorale, è amorale. Attenti al populismo” @LaStampa - EveLandrieux : RT @LaStampa: Bono a Davos: “Il capitalismo non è immorale, è amorale. Attenti al populismo” -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Ilnon è, «è», e coloro che non ne hanno beneficiato «si stanno orientando ora verso il populismo, bisogna stare». Il leader degli U2,Vox, che aè di casa per le sue campagne sullo sviluppo, non ha dubbi e parlando durante i lavori del Wef ha riconosciuto che ilha aiutato le persone ad u...