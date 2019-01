BONO A DAVOS Il capitalismo ha creato il populismo | non è immorale | è amorale

A Davos anche il leader degli U2 - BONO Vox : Bono Vox, il famosissimo leader degli U2, è intervenuto oggi al World Economic Forum parlando del capitalismo e definendolo "non immorale, ma amorale". Nel suo discorso, tenuto durante i lavori del Forum, ha definito il capitalismo "una bestia selvaggia" che bisogna addomesticare, aggiungendo che chi non ne trae beneficio rischia di spingere la politica verso il populismo. Secondo il frontman degli U2, il capitalismo è riuscito ad allontanare ...

