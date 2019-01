Biglietti Atalanta-Roma - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il 27 gennaio : Domenica 27 gennaio alle ore 15.00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo si giocherà Atalanta-Roma, un importantissimo scontro diretto per la zona Champions League. In questa sfida valida per la 21ma giornata di Serie A si affronteranno infatti due squadre separate da soli due punti in classifica, con i giallorossi quinti a quota 33 e gli orobici settimi a 31. Entrambe hanno nel mirino il quarto posto e vincere questa partita ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un concerto speciale : Biglietti in prevendita per Roma - è sempre bello : Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un live speciale. Roma, è sempre bello è il nome dell'evento in programma per il prossimo 28 maggio per il quale i biglietti saranno a breve in prevendita. Roma, è sempre bello riprende il titolo del nuovo singolo, E' sempre bello, disponibile dall' 11 gennaio scorso e lanciato il 10 gennaio con un doppio evento a Roma e a Milano. Il nuovo singolo di Coez è arrivato in modo inaspettato, ha debuttato al ...

Thom Yorke in Italia per 5 concerti - da Barolo a Perugia e Roma : i prezzi dei Biglietti in prevendita : Thom Yorke in Italia terrà cinque concerti in programma nell'estate 2019. Sono stati annunciati oggi, lunedì 21 gennaio, nuovi eventi di Thom Yorke attesi nella penisola quest'anno, cinque spettacoli nei principali festival estivi più prestigiosi. Cantautore, polistrumentista, compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, è uno dei personaggi più influenti del nuovo millennio e tornerà in Italia da solista per presentare dal vivo ...

Maneskin in tour nell’estate 2019 : Biglietti in prevendita per le nuove date - da Roma al Lucca Summer Festival : Maneskin in tour nell'estate 2019, tra i mesi di giugno e luglio. Il gruppo guidato da Damiano annuncia oggi nuovi eventi dal vivo in programma per i mesi estivi, a partire dal 9 giugno quando si esibirà al Core Festival di Treviso. Il 23 giugno, i Maneskin sono attesi all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 6 luglio al Collisioni Festival di Barolo. Il tour estivo dei Maneskin proseguirà con un concerto al Lucca Summer Festival il ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Domani il lancio a Roma : promozione speciale con sconto su tutti i Biglietti : Guinness Sei Nazioni, Domani il lancio nella Capitale: per 24 ore il 50% di sconto su tutti i biglietti per acquisto online con il codice ‘SEINazioni50’ Il Guinness Sei Nazioni 2019 è pronto a sbarcare nuovamente nella Capitale, portando con sé lo spettacolo del grande Rugby internazionale, la tradizione secolare del più antico e prestigioso Torneo del Rugby mondiale, il divertimento e l’atmosfera unici del Villaggio Terzo ...

Biglietti Roma-Torino : come acquistare gli ultimi tickets per la 20ma giornata di Serie A : Tra le gare del ventesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio, c’è l’incontro tra Roma e Torino, in programma sabato 19 alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i giallorossi, sesti in classifica con trenta punti, ed i granata, al momento noni a tre lunghezze. I capitolini in casa hanno totalizzato diciotto punti in nove partite, frutto di cinque vittorie e tre pari, con ventiquattro reti ...

