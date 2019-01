Biathlon – Azzurri pronti per il weekend di gara ad Anterselva | le sensazioni di Wierer

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Ruhpolding. Tutte le statistiche. Dati molto simili per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Sono molto vicine in classifica di Coppa del Mondo di Biathlon: vanno come un treno sugli sci e sono dei cecchini al poligono. Stiamo parlando di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, prima e seconda in classifica generale e nei primissimi posti anche per le percentuali al tiro. La lotta tra le due viene vinta per un soffio da Vittozzi, ma entrambe sono oltre il 90%. In casa Italia però la migliore è Alexia Runggaldier, che beffa di un’inezia ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2019 : indietro gli azzurri nelle sprint - ma in tre si qualificano per gli inseguimenti : Sono andate in scena oggi le gare sprint di IBU Cup di Biathlon ad Arber, in Germania: in casa Italia nella 10 km maschile Michael Durand non è partito, mentre Daniele Cappellari ha chiuso 25° e Pietro Dutto è giunto 33°, mentre nella 7.5 km femminile Michela Carrara si è classificata 36ma. Tutti i tre azzurri dunque, rientrando tra i primi 60, si sono qualificati per gli inseguimenti di domani. Nella 10 km maschile vince il francese Aristide ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Oberhof. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi oltre il 91% - ottima Wierer : Sorpasso al vertice della classifica interna alla squadra italiana delle percentuali al tiro in Coppa del Mondo di Biathlon dopo la tappa di Oberhof: seppur di un soffio, Lisa Vittozzi scavalca Alexia Runggaldier, mentre è vicinissima anche Dorothea Wierer. Le tre sono Tutte sopra il 90%. percentuali più basse tra gli uomini, che navigano attorno all’80%. NB: nella tabella sono considerate anche le ricariche utilizzate nelle ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : azzurri senza nulla da perdere - Francia favorita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi alle ore 14.30 Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Lukas Hofer proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Thierry Chenal, dunque cambia ...

Biathlon - l’Italia sogna una nuova magia nella staffetta femminile a Oberhof. Azzurri per stupire in campo maschile : Come si suol dire: “L’appetito vien mangiando“. Siamo nella giornata di chiusura della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, ad Oberhof (Germania). Nell’Università di una delle discipline più affascinanti degli sport invernali si è laureata la nostra Lisa Vittozzi. La sappadina, sempre vicina al podio nelle prime tre uscite in World Cup, sembrava afflitta da una specie di maledizione. Quella top-3 che non voleva ...

Biathlon - IBU Cup Duszniki Zdroj 2019 : due triplette russe nelle sprint odierne. Fuori dai dieci gli azzurri : Riparte da Duszniki Zdroj, in Polonia, l’IBU Cup di Biathlon e subito la Russia batte un polpo molto forte: due triplette nelle sprint odierne hanno fatto impallidire tutte le squadre avversarie. Al femminile successo di Natalia Gerbulova, mentre tra gli uomini la spunta Alexander Povarnitsyn. Nella sprint 7.5 km femminile la russa Natalia Gerbulova, nonostante due errori al secondo poligono, centra la vittoria in 22’10″7, ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : Loginov fa saltare il banco! Boe e Fourcade da podio. Azzurri imprecisi ma veloci sugli sci : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta Sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) ancdrà in scena la solita sfida a cui siamo ormai abituati nelle ultime stagioni tra Boe e Fourcade o ci sarà qualche sorpresa?. Johannes Boe è il grande protagonista della Coppa del Mondo fino a questo momento. Sarà interessante vedere se avrà mantenuto la condizione di dicembre e come affronterà un ...

Biathlon - riprende con la tappa di Oberhof la Coppa del Mondo : dieci gli azzurri presenti : La Coppa del Mondo riprende a Oberhof, dieci azzurri al via. Wierer difende il pettorale di leader in tre classifiche riprende dopo la pausa natalizia la Coppa del Mondo di Biathlon con la quarta tappa in programma a Oberhof (Ger) dal 7 al 13 Gennaio, dove si disputeranno una sprint femminile giovedì alle ore 14.30, una sprint maschile venerdì alle ore 14.30, le due pursuit sabato alle ore 12.45 e 15.00 e le staffette domenica alle ore ...

Biathlon – Windisch e Runggaldier sorridono in Germania : gli azzurri trionfano nel city event di Garmisch : Anche Windisch e Runggaldier trionfano in Germania: la coppia azzurra batte i tedeschi nel city event di Garmisch Alexia Runggaldier e Dominik Windisch ripartiranno in Coppa del mondo con un bel trofeo in più nella loro personale bacheca. I due azzurri, infatti, hanno emulato il trionfo di Dorothea Wierer e Lukas Hofer nel World Team Challenge auf Schalke, e sempre in Germania, in un’altra gara a coppie che si è disputata il ...

Biathlon - IBU Cup Obertilliach 2018 : sprint odierne avare di soddisfazioni per gli azzurri - 25° Braunhofer : Si è chiusa senza sussulti per l’Italia del Biathlon la tappa austriaca di IBU Cup conclusasi oggi ad Obertilliach: nelle sprint in programma non sono giunti grandi risultati per gli azzurri in gara, con il 25° posto di Patrick Braunhofer quale miglior piazzamento tra uomini e donne. La 10 km sprint maschile è andata al norvegese Sivert Guttorm Bakken, che ha chiuso in 22’33″3, precedendo di appena 2″4 il tedesco Lucas ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe trionfa nella sprint - Fourcade fuori dalla zona punti - indietro gli azzurri : E’ un Johannes Boe semplicemente perfetto quello della 10 km sprint a Nove Mesto (Repubblica Ceca), terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese, grande favorito della vigilia, ha conquistato la terza sprint stagionale, trovando lo zero al poligono e sciorinando una prestazione sontuosa sugli sci. Per lui, dunque, si tratta della 26esima vittoria in carriera e della 15esima in questo format che si presta piuttosto ...

Biathlon - Ibu Cup junior : vittorie di Stalder e di Kaisheva nella sprint di Station Des Rousses - gli azzurri Durand e Comola nella top10 : Prime gare individuali nella tappa di Ibu Cup junior a Station Des Rousses, in Francia. Sulle nevi transalpine sono andate in scena le due sprint: la 10 km maschile e la 7.5 km femminile. Tra gli uomini il successo è andato allo svizzero Sebastian Stalder, per la prima volta sul gradino più alto del podio. L’elvetico ha prevalso grazie ad un’ottima prova al poligono (un solo errore nelle prima serie di tiro) e gestendo molto bene ...