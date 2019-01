Bce | nel meeting di domani prevarrà la prudenza | pesano dati su produzione industriale

Banche - Bce segue approccio già comunicato nel 2018 : La Bce, nelle lettere alle Banche contenente la decisione sulle misure attese per il 2019, sta applicando l'approccio seguito finora e annunciato pubblicamente l'11 luglio 2018. E' quanto trapela da ...

Le banche falliscono il rimbalzo - Npl nel mirino della Bce : È durato meno di un'ora il tentativo di recupero dei titoli bancari a Piazza Affari. Le quotazioni degli istituti di credito hanno infatti invertito la rotta, confermando la debolezza della vigilia. ...

Npl nel mirino Bce - in Borsa tonfo banche : banche di nuovo sotto pressione, con Ubi che affonda del 6% e viene costretta a ripetuti stop in asta di volatilità. Stesso andamento anche per Bpm , -5,6%, , pesante Bper che cede il 3,8 per cento. ...

Mercati stanno perdendo fiducia nella Bce e problemi italia rimangono : Germania: dipendenza pericolosa dalla Cina' La Bundesbank è fiduciosa che l'economia numero uno in Europa se la caverà anche in un contesto di protezionismo montante e di caos legato alla Brexit , ma ...

La Bce commissaria Carige - nel mirino il socio Malacalza : La prima volta della Bce in Italia, tocca a Carige. Ed è un intervento rapido che nelle intenzioni di Francoforte serve a superare lo stallo in cui era finita la banca genovese. Da ieri hanno preso le redini dell’istituto tre commissari, Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener, chiaro segno di continuità con la gestione precedente, visto c...

Banca Carige nella "stretta" della Bce : 12.00 Il CdA della Carige è decaduto dopo le dimissioni di 4 consiglieri. La Bce ha posto in amministrazione straordinaria la Banca Carige. Ora i commissari sono Innocenzi, Modiano e Lener. Nominato un comitato di sorveglianza composto da Brancadoro, Guaccero e Zanotti.Garantita l'operatività,"senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti". Gli amministratori hanno il compito di salvaguardare la stabilità della Banca informando la ...

Soffrono le Borse - Carige nella stretta della Bce : Dopo una prima forte fiammata di vendite, i mercati azionari del Vecchio continente provano a contenere le perdite : Parigi cede due punti percentuali con l'indice Cac 40, Milano l'1,5%, Londra l'1,3% ...

Banca Carige sospesa in Borsa. Dimissioni in massa nel CdA. Bce nomina commissari straordinari : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige è decaduto, in seguito alle Dimissioni di altri quattro consiglieri , tra cui il presidente Pietro Modiano e l'AD Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso ...

Per la Bce se aumenta il disavanzo nell'Eurozona la colpa è dell'Italia : Milano. Comincia con un vistoso calo, superiore all'1 per cento, la prima seduta post natalizia di Piazza Affari in una giornata contrastata in cui i listini europei sembrano procedere a due velocità, con l'Italia e Francoforte in calo e Londra e Parigi in crescita. Sul listino milanese il titolo di

Carige - il futuro è nelle mani di Bce - clienti e Governo : Tredici miliardi e settecento milioni. A tanto ammontava a fine settembre (ultimo dato disponibile) la raccolta diretta da clientela privata e imprese di Banca Carige. Come si comporteranno i depositanti nelle prossime settimane, a partire da giovedì 27 dicembre quando le filiali riapriranno dopo la pausa natalizia? ...

Stress test Bce - “nel 2014 affidati a società di consulenza Usa per 26 milioni. A Blackrock e McKinsey 8 - 2 milioni” : Nel 2014 gli Stress test della Bce non superati da Mps e Carige sono stati effettuati insieme alla società di consulenza Oliver Wyman, a cui l’Eurotower ha versato per l’incarico 26 milioni di euro. Il triplo rispetto agli 8,3 milioni pagati nel 2016 per lo stesso servizio ad altri due gruppi privati: McKinsey e Blackrock, il maggiore investitore globale sul comparto bancario. A sollevare il caso dei potenziali conflitti di interesse ...

Borse di nuovo giù nella settimana di Brexit e Bce. Euro sopra 1 - 14 dollari : In rosso i listini azionari dopo il tonfo di venerdì di Wall Street e l'andamento negativo delle piazze asiatiche: timori su rapporti commerciali Usa-Cina ma nei prossimi giorni focus sul voto del Parlamento inglese sull'accordo per l'uscita dall'Ue e sulla conferenza stampa di Draghi giovedì. A Piazza Affari pesanti Mediaset, Fca e St. Spread resta sopra 290...