Banfi e l' Unesco | Voglio i nonni patrimonio dell' umanità

Storia di Lino Banfi - dalla commedia sexy all'Unesco : Negli anni Settanta ottiene un discreto successo grazie ai suoi spettacoli al teatro SancarLino di Roma, dove nel 1972 si esibisce in un cabaret insieme a Carletto Sposito e Anna Mazzamauro e poi con ...

Lino Banfi all’Unesco «che ci azzecca?» - direbbe Nonno Libero : “Quando mi hanno chiamato, ho detto: Ma che c'entro io con la cultura?” ...

Unesco - Banfi : non sono giullare di corte - sono Lino di Mameli : Roma, 23 gen., askanews, - 'Ora studio l'Unesco ma non sono giullare di corte mi sento Lino di Mameli e vorrei Canosa di Puglia patrimonio dell'umanità', così Lino Banfi all'indomani dell'annuncio ...

Lino Banfi all’Unesco : «Ora studierò e promuoverò la mia Canosa» Video|Foto : Lunedì sera la telefonata del portavoce di Bonisoli: «Ho pensato che era qualcuno che voleva fare l’attore...». «Di Maio? Conosce tutti i miei film a memoria e mi ha detto: ‘A me non me ne frega niente per chi hai votato, mi stai simpatico e ti voglio bene’».

Di Maio lancia Lino Banfi all'Unesco - Salvini ironico : «E Jerry Calà?» : Portare un «sorriso» nell'Unesco e fare diventare «patrimonio dell'umanità» uno storico attore, comico e conduttore televisivo italiano come Lino Banfi. A...

Lino Banfi all’Unesco : «Sulle prime ho pensato a uno scherzo» : Il comico racconta di essere rimasto interdetto alla proposta di rappresentare l’Italia: «Ho una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione. E magari un giorno, da nuovo membro dell’Unesco, proporrò il nonno come patrimonio dell’umanità»

Banfi per l'Unesco - un'icona pop per i 5 stelle : In fondo ci scherza su lo stesso Lino Banfi quando si domanda "che c'entro io con la cultura?". Attorno a questo quesito è ruotata l'intera giornata iniziata con le parole di Luigi Di Maio che, dal palco del super evento M5s dedicato al reddito di cittadinanza, ha annunciato la nomina dell'attore, tra i più popolari d'Italia, a componente dell'assemblea della commissione nazionale per l'Unesco. Commissione che ha il compito di dare ...

Unesco - Salvini : Nomina Banfi scoperta online - io avrei scelto Bocelli : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio sceglie Lino Banfi per rappresentare l'Italia in commissione Unesco. Salvini ironizza : 'E Calà e Pozzetto?' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lino Banfi all’Unesco vale come il Gabibbo all’Organizzazione Mondiale della Sanità : «Ne approfittiamo per dare una notizia all’Italia che a me riempie di orgoglio: come governo abbiamo individuato il maestro Lino Banfi perché rappresenti il governo nella commissione italiana per l’Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell’Unesco»: questa dichiarazione del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio sembra fatta apposta per dare ragione alle rudi constatazioni di Gino Strada sulla qualità del governo ...

Unesco - Banfi in Commissione Italia : ecco come funziona : L’Italia detiene il record mondiale dell’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura), con i suoi 54 siti patrimonio dell’umanità (49 siti culturali, di cui 7 paesaggi culturali, e 5 siti naturali). Il primo sito Italiano riconosciuto è stato l’arte rupestre della valle Camonica (1979), l’ultimo la città industriale di Ivrea (2018). L’Unesco ha fino ad oggi ...

Cosa andrà a fare Lino Banfi all'Unesco - : Ovvero da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero degli Esteri, ministero dell'Economia e Finanze, ministero dell'Istruzione, università e ricerca, ministero dello Sviluppo economico, ...

Unesco : Presidente Ars - 'Banfi? Noi speravamo in Ficarra e Picone...' : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Banfi all'Unesco? Noi speravamo in Ficarra e Picone...". Così il Presidente dell?Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè sulla nomina di Lino Banfi come rappresentante del governo per l'Unesco.

Il governo sceglie Banfi per l’Unesco. Salvini : «E Pozzetto e Smaila?» | : Il noto attore comico rappresenterà l’Esecutivo nella commissione italiana: «Voglio portare un sorriso ovunque», ha detto