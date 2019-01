Balotelli al Marsiglia, visite mediche in corso! Nuovo capolavoro di Raiola

lanotiziasportiva

: #Balotelli domani a #Marsiglia per le visite mediche #OM @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Balotelli domani a #Marsiglia per le visite mediche #OM @SkySport #calciomercato - carlolaudisa : Colpo di scena per #Balotelli. Si fa avanti il #WestHam ed è una candidatura forte che sorpassa il #Marsiglia - DiMarzio : #Calciomercato - Visite confermate per #Balotelli nel #Marsiglia: l'attaccante sta già lasciando #Nizza. Le ultime -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)di Minoche, in poche ore, riesce a spostare Mariodal Nizza alad ottime cifre.Mariocontinua a prendere titoli di giornali anche se in questi ultimi anni non lo fa per i colpi di testa extra-calcistici. L’ex centravanti di Inter e Milan, tra i tanti club, è in procinto di trasferirsi aldopo aver indossato la maglia del Nizza per due stagioni e mezzo. Ci troviamo dinanzi ad un verodi mercato guidato dal solito Minoalfirmerà un contratto di quattro mesi e mezzo (fino al 30 giugno) e guadagnerà 3 milioni di euro.In mattinata, il centravanti della Nazionale ha iniziato a svolgere ledi rito. Sarà, poi, la volta della firma sul contratto ancor prima di mettersi a disposizione della squadra allenata dall’ex Roma, Rudi Garcia. Balo in back!The ...