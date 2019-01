Balotelli al Marsiglia | il benvenuto dell' Om

Ufficiale - Balotelli al Marsiglia. Ma i tifosi lo bocciano : Ora è Ufficiale: Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Dopo aver effettuato le visite mediche questa mattina, l'attaccante italiano ha firmato il contratto. L'annuncio dello stesso OM prima della presentazione Ufficiale. Per lui un contratto di sei mesi a tre milioni di euro. Ma il giocatore è bocciato dai tifosi. L'Equipe chiede ai lettori se l'OM ha trovato in Mario il grande attaccante che serviva, l'80% dice di ...

Balotelli Marsiglia UFFICIALE : ma i tifosi bocciano il suo arrivo : Balotelli Marsiglia – Ora è UFFICIALE: Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Dopo aver effettuato le visite mediche questa mattina, l’attaccante italiano ha firmato il contratto. L’annuncio dello stesso OM prima della presentazione UFFICIALE. Per lui un contratto di sei mesi a tre milioni di euro. Ma il giocatore è bocciato dai tifosi. L’Equipe chiede […] L'articolo Balotelli Marsiglia ...

Balotelli al Marsiglia – Mario ironico in conferenza stampa : “ecco in che ruolo giocherò” : Balotelli scherzoso ed ironico nella conferenza stampa di presentazione a Marsiglia: le parole dell’attaccante italiano “In che ruolo penso di giocare? Difensore centrale…“. Mario Balotelli scherza nella conferenza stampa di presentazione da giocatore del Marsiglia. L’attaccante, ufficialmente in prestito dal Nizza fino alla fine della stagione, strappa sorrisi anche quando gli viene chiesto che numero di ...

Calciomercato - Balotelli si presenta : 'All'Olympique Marsiglia per rifarmi. Parlerò con in gol' : "La storia del Marsiglia non la conosco bene, ma so che ha vinto Champions e conosco anche ex giocatori che hanno militato nel club. L'OM è una società grande e famosa nel mondo, anche in Italia . Nella squadra di oggi ci sono 4-5 giocatori che conosco, come ad esempio Rami con cui ho già giocato, alcuni dei miei nuovi compagni mi hanno già scritto. Io non ho nessuna ...

Balotelli - visite mediche a Marsiglia e Strootman gli dà il benvenuto : 'È forte' : Marsiglia - A Marsiglia è il giorno di Mario Balotelli , che questa mattina ha sostenuto le visite mediche e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un calciatore dell' Olympique . L'attaccante ...

