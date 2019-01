Australian Open | Lucas Pouille in semifinale | sfiderà Djokovic

Australian Open 2019 : Rafael Nadal a caccia della quinta finale a Melbourne - Stefanos Tsitsipas per completare l’esplosione : Dopo che agli US Open il Super Saturday, per la gioia di molti appassionati e il dispiacere delle tv, è stato abolito, rimane soltanto uno Slam con un format di disputa delle semifinali diverso da quello tradizionale, in cui sono entrambe previste il Venerdì: agli Australian Open, infatti, una semifinale si disputa di giovedì. Quest’anno l’onore (o onere, dipende dai punti di vista) tocca in sorte a Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, ...

Nadal-Tsitsipas - Semifinale Australian Open : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas si sfideranno nella Semifinale degli Australian Open in programma giovedì 24 gennaio (non prima delle ore 09.30 italiane). Sul cemento di Melbourne andrà in scena una sfida generazionale: da una parte il fenomeno spagnolo che ha segnato un’epoca e che vuole tornare a giocare un atto conclusivo del primo Slam stagionale, dall’altra il giovane greco che si è scatenato eliminando Roger Federer e Roberto ...

Australian Open 2019 : dalla follia di Williams-Pliskova alla lucida sicurezza di Naomi Osaka : Gli Australian Open 2019 continuano a regalare grandi sorprese ogni giorno. Dopo la precoce eliminazione di Roger Federer, oggi è arrivata quella di Serena Williams, ma l’uscita dal torneo dell’americana è davvero ancora più clamorosa, vista la modalità della sconfitta dell’ex numero uno del mondo. Avanti 5-1 e servizio nel terzo set Serena si è incredibilmente fatta rimontare da una Karolina Pliskova già pronta a salutare il ...

Zeppieri-Virtanen - Australian Open juniores 2019 : programma - orario e tv dei quarti di finale : Giulio Zeppieri si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open juniores 2019: il 17enne mancino ha sconfitto il ceco Foreitek in due set e ora se la dovrà vedere con il finlandese Otto Virtnane. Il pontino andrà a caccia di una nuova impresa con il numero 3 del tabellone, dopo essersi qualificato ai quarti di finale di uno Slam per la seconda volta consecutiva ora punta a un clamoroso colpaccio con l’obiettivo di continuare a ...

Musetti-Alvarez Varona - Australian Open juniores 2019 : programma - orario e tv dei quarti di finale : Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open juniores 2019: la testa di serie numero 1 del tabellone, uno dei grandi favoriti della vigilia nonché finalista agli ultimi US Open, ha sconfitto il canadese Liam Draxl in due set e ora se la dovrà vedere con lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona, numero sei del seeding. Il 16enne di Carrara dovrebbe partire con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare un ...

Australian Open - Serena Williams cede alla Pliskova : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Serena Williams negli Australian Open, primo Slam della Stagione. L'ex numero uno del mondo ha perso con Karolina Pliskova che ha ribaltato il risultato che la vedeva soccombere grazie ad un problema occorso alla statunitense che ha poggiato male il piede sinistro torcendosi una ...

Australian Open - Serena Williams regina di sportività : “non ho perso per la caviglia - onore alla Pliskova” : Serena Williams ha parlato a caldo dopo l’eliminazione dagli Australian Open per mano di Karolina Pliskova “Non ho avuto paura e non ho perso per la storta alla caviglia che già era fasciata, dobbiamo rendere onore alla prova di Karolina“. Serena Williams si esprime così in conferenza stampa al termine del match perso ai quarti di finale dell’Australian Open contro la ceca Karolina Pliskova, dopo aver mancato 4 ...

Australian Open Junior - gli azzurri Musetti e Zeppieri ai quarti di finale : Australian Open positivo sinora a livello Junior per i colori azzurri, contrariamente a quanto accaduto nei tornei senior Come a New York lo scorso settembre: dopo gli US Open ecco due azzurrini nei quarti anche agli Australian Open. Sono sempre loro, Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri: dal centro tecnico di Tirrenia, dove si allenano, all’Happy Slam da grandi protagonisti. Ora obiettivo semifinali: a livello maschile ci sono riusciti ...

Tennis - Australian Open : si ritira Nishikori - Djokovic in semifinale : In semifinale, il numero 1 del mondo affronterà il francese Lucas Pouille che non si era mai spinto così avanti in un major. " Mi aspetto una partita dura " ha spiegato Nole, " è alla sua prima ...

Tennis - Australian Open : Djokovic in semifinale contro Pouille - la caviglia tradisce Serena Williams : MELBOURNE - Tutto facile per Djokovic: il numero uno del mondo approfitta del ritiro di Nishikori, numero 9 del ranking e ottava testa di serie, nel secondo set, quando il serbo conduceva 6-1 4-1 dopo appena 51 minuti gioco, per approdare alla semifinale ...

Tennis - Australian Open : Djokovic in semifinale - Nishikori costretto al ritiro : Novak Djokovic vola in semifinale agli Australian Open . Il serbo sfrutta il ritiro del giapponese Kei Nishikori sul 6-1, 4-1. Nole sfiderà il francese Lucas Pouille, che ha eliminato il canadese ...

Super Pliskova - Serena Williams lascia Australian Open : Serena Williams ha perso ai quarti di finale dell'Australian Open contro Karolina Pliskova mentre era a un passo dalla vittoria. La tennista statunitense ha poggiato male il piede sinistro torcendosi ...

Djokovic-Pouille - semifinale Australian Open 2019 : data - programma - orario e tv : Si è andata a definire anche la seconda semifinale degli Australian Open di tennis 2019. A Melbourne, infatti, andranno a sfidarsi il francese Lucas Pouille (dopo aver eliminato il canadese Milos Raonic) ed il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic (che ha chiuso in poco meno di due set contro il giapponese Kei Nishikori), per un match davvero interessante che andrà a fare il paio con l’altra sfida tra lo spagnolo Rafael Nadal e il ...

Australian Open - Serena Williams si fa male e cede alla Pliskova : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Serena Williams negli Australian Open, primo Slam della Stagione. L'ex numero uno del mondo ha perso con Karolina Pliskova che ha ribaltato il risultato che la vedeva soccombere grazie ad un problema occorso alla statunitense che ha poggiato male il piede sinistro torcendosi una ...