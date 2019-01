Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer Edition | la bellezza oltre il tempo FOTO

Aston Martin Valkyrie - Disponibile il nuovo AMR Track Performance Pack : Per chi non ritiene la Valkyrie sufficientemente estrema la Aston Martin ha presentato l'AMR Track Performance Pack, che rientra nella gamma di personalizzazioni del programma Q By Aston Martin dedicato alla hypercar inglese. Questo esclusivo optional è riservato alle 150 vetture stradali, da non confondere con i 25 esemplari della AMR Pro pensata esclusivamente per i Track day.Solo per la pista. L'AMR Track Performance Pack include una ...

Aston Martin DBS Superleggera Tag Heuer Edition in serie limitata : Cinquanta esemplari appena, tanti saranno quelli di Aston Martin DBS Superleggera realizzati in collaborazione con TAG-Heuer . Indizi, pochi, perlomeno sulle peculiarità della SuperGT inglese lanciata ...

Aston Martin - Un versione speciale Tag Heuer per la DBS Superleggera : La Aston Martin presenta la DBS Superleggera TAG Heuer Edition, una serie limitata che sarà realizzata in soli 50 esemplari. La collaborazione con la nota firma dell'orologeria, che figura anche come sponsor nelle competizioni delle vetture inglesi, ha dato vita a un allestimento unico della nuova DBS Superleggera da 725 CV. Nero e rosso per la V12 biturbo. La personalizzazione punta tutto sulla tinta esterna Monaco Black, abbinata a ...

PIT STOP : Aston Martin - ora James Bond viaggia... in rosa FOTOGALLERY : Certo, di Cadillac del '59 rosa ne è pieno il mondo, ma questa vettura appare un po' troppo dirompente. Un verde, forse, di quello originale con il quale nasce la DB4 GT Zagato, magari sarebbe stato ...

Aston Martin Vanquish Zagato - La Shooting Brake è pronta per la consegna ai clienti : La Aston Martin sta finalizzando gli ultimi dettagli in vista della consegna della esclusiva Vanquish Zagato Shooting Brake. La produzione in serie limitata è stata già prenotata e un esemplare con una livrea probabilmente dedicata ai collaudi è stato sorpreso su strada: pur non trattandosi più di un prototipo è comunque molto raro vedere una di queste vetture su strada.I quattro modelli esclusivi firmati Zagato. La Shooting Brake rappresenta la ...

Aston Martin Valkyrie - Avrà un V12 aspirato da 1.000 CV e 11.100 giri : La nuova Aston Martin Valkyrie monterà un motore benzina V12 aspirato da oltre 1.000 CV sviluppato insieme ai partner della Cosworth. A ufficializzarlo è stata la stessa casa di Gaydon che, oltre a diramare le prime specifiche della nuova unità, ha pubblicato anche un breve video nel quale è possibile sentire il suono del dodici cilindri ad alte prestazioni. Sarà affiancato da un motore elettrico. Il 6.5 litri con bancate a 65 raggiunge una ...

Pd - si candida pure Martina : "Basta correnti e capibAstone - voglio un partito unito" : La prima proposta? Abrogare la legge Bossi-Fini. "Fianco a fianco" lo slogan scelto per sfidare gli altri contendenti

Pd - Martina si candida : “Andiamo oltre a capetti e capibAstone. L’io ci ha fatto male - il “noi” è il futuro” : “La mia candidatura finirà per avvantaggiare Marco Minniti e quindi Renzi? Noi vogliamo rompere gli schemi, dove sta scritto che dobbiamo decidere per gli elettori?”. Maurizio Martina, lanciando la sua corsa alle prossime primarie del Partito democratico, si smarca dal rischio di fare un assist all’ex ministro dell’Interno, appoggiato dai renziani, tenendo tutti sotto al 51% dei consensi. E finendo così per lasciar ...

Aston Martin - Il giro di pista della DB11- VIDEO : Anche se gli pneumatici Bridgestone Potenza da 20" esibiscono orgogliosamente la sigla 007, non si può dire siano i più adatti al nostro circuito di Vairano. La prima cosa che salta allocchio, infatti, è lo scarso grip che la nuova Aston Martin DB11 riesce a esprimere in uscita dalle curve e nelle frenate al limite. I cavalli non le mancano, ma la capacità di metterli a terra è limitata proprio dalle coperture. Assetto morbido, ma ...

Aston Martin DBX - iniziati i test su strada del suv di lusso inglese – foto : Infranto un tabù, crolla un mito, un segno dei tempi che cambiano, non c’è più religione: scegliete voi quale sia l’espressione più corretta per indicare l’ennesimo costruttore di auto super esclusive che cede alla carrozzeria suv. L’ultimo in ordine di tempo è Aston Martin, che aveva già rivelato le sue intenzioni al Salone di Ginevra 2015, presentando il prototipo a ruote alte “DBX”. Ora la marca inglese è passata alle vie di fatto, ...

Aston Martin DBX - in vendita fra un anno il primo Suv del marchio inglese : Pochi mesi fa la McLaren ha dichiarato che la casa di Woking, Inghilterra, non farà mai un Suv: ne saranno contenti i connazionali dell' Aston Martin, che invece la loro sport utility non solo l'hanno confermata ma la stanno già testando su strada . Lo testimoniano le foto ufficiali del prototipo, alle prese coi collaudi. La vettura arriverà alla fine del prossimo ...

Aston Martin DBX : il futuro crossover sportivo maltrattato in fuoristrada [FOTO] : Il crossover britannico ad alte prestazioni è stato oggetto di un test drive effettuato sulle strade sterrate ed impervie del Galles Aston Martin si prepara al lancio del suo primo crossover che si chiamerà DBX testando alcuni prototipi del futuro modello sulle strade sterrate ed impervie del Galles. Derivato dalla concept car svelata nel 2015, la Aston Martin DBX è stata immortalata, completamente camuffata per non svelare le sue forme ...