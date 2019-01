Asd Judo Frascati | un fiume di atleti grandi e piccoli allo stage col campione giapponese

Asd Judo Frascati - festa al trofeo “Quattro Stagioni”. E sabato c’è lo stage con Akimoto : Roma – La solita grande festa. Domenica scorsa al PalaPellicone di Ostia è andata in scena la seconda tappa del trofeo “Quattro stagioni”, denominata per l’occasione “Christmas Judo” e dedicata alle categorie Bambini, Fanciulli, Ragazzi ed Esordienti A. L’Asd Judo Frascati ha risposto come sempre in massa, portando diversi mini Judoka all’evento. «L’organizzazione ha diviso i giovani atleti per categorie e per “abilità”, inserendo quelli ...

Asd Judo Frascati - il settore della ginnastica ritmica si conferma ai vertici regionali : Roma – Esordio importante e ricco di successi per le ginnaste dell’Asd Judo Frascati ai campionati del “Trofeo d’Autunno/Silver”, promossa dalla Federazione ginnastica Italia, e della “Christmas Cup”, organizzata dall’ente promozionale Uisp. Gli eventi, che hanno visto numerose affermazioni di rilievo per le ginnaste dell’Asd Judo Frascati, si sono svolti al PalaSporting di Roma tra novembre e dicembre. La società ha schierato in pedana le ...

Asd Judo Frascati : Alfredo Moraci trionfa nel “Roma Challenge” - Aliano campione italiano Master : Roma – La scuola dell’Asd Judo Frascati non tradisce mai. Nello scorso fine settimana due atleti cresciuti nello storico club tuscolano hanno ottenuto successi importanti nelle loro discipline. Alfredo Moraci (tra l’altro figlio del maestro Nicola) ha trionfato sabato nel “Roma Challenge” di brazilian jiu jitsu, mentre Antonello Aliano si è laureato campione itAliano Master di Judo nella kermesse andata in scena domenica a Latina. «E’ il ...

Asd Judo Frascati senza confini : Farina e Torroni primi in Umbria - Antonelli e Caramoni a Ostia : Roma – L’Asd Judo Frascati si è messa alle spalle un altro week-end di belle soddisfazioni. Gli atleti tuscolani, nello scorso fine settimana, si sono divisi tra Magione (provincia di Perugia) e Ostia dove hanno ottenuto importanti risultati. In terra umbra, sabato e domenica scorsi si è disputato il nono trofeo “Poeti del Judo” a cui hanno partecipato otto atleti frascatani: molto bene Veronica Farina, fresca campionessa italiana Csen, ...

Asd Judo Frascati - spettacolo a Follonica : Farina e Pastizzo campioni italiani Csen : Roma – Ancora una volta la scuola dell’Asd Judo Frascati ha dato dimostrazione di forza e qualità. Sabato scorso a Follonica (in Toscana) si sono disputati i campionati italiani dell’ente promozionale Csen e il club tuscolano ha fatto incetta di medaglie pesanti. In due hanno riportato a casa il titolo tricolore: il giovanissimo Alessandro Pastizzo ha sbaragliato la concorrenza nella categoria 60 chili degli Esordienti A riuscendo a salire ...

Asd Judo Frascati - Amy Simbi e Matteo Cusano trionfano nel secondo memorial “Gianni Campo” : Roma – L’Asd Judo Frascati è stata protagonista anche al secondo memorial “Gianni Campo” andato in scena nello scorso fine settimana al PalaBandinelli di Velletri. Una manifestazione ideata in ricordo dell’ex presidente dell’As Europa Ciampino, figura importante dello sport romano. La kermesse ha visto avvicendarsi più di ottocento Judoka compresi tra le fasce giovanili e quelle senior. Non molto numerosa la partecipazione dell’Asd Judo ...

Asd Judo Frascati - week-end d’oro : gli atleti tuscolani conquistano quattro titoli regionali : Roma – L’Asd Judo Frascati è stata protagonista assoluta nella kermesse del campionato regionale della classe Esordienti B (nati negli anni 2004 e 2005) svoltasi sabato scorso presso il PalaGelsomini di Roma e valevole anche per le qualificazioni alle finali dei campionati italiani che si svolgeranno a dicembre. Sugli otto atleti impegnati in questa competizione, ben sei hanno ottenuto il pass di qualificazione e cinque di questi sono ...