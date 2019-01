Arriva l' ufficialità | sarà Alvin l' inviato della nuova edizione dell' Isola dei Famosi

Blastingnews

: Il brand automobilistico italiano #Ferrari è il marchio più forte del mondo. L’ufficialità del titolo arriva dall’i… - finanza_com : Il brand automobilistico italiano #Ferrari è il marchio più forte del mondo. L’ufficialità del titolo arriva dall’i… - TuttoIlToro : ?? | Arriva l’ufficialità del trasferimento di Menaour #Belkheir in granata. Il giovane arriva a titolo definitivo… - NewsLivorno1915 : 0RE 14.30: ARRIVA UN UFFICIALITÀ IN SERIE B! Leggi il comunicato ?? #dimensioneB -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Il 24 gennaio andrà in onda la prima puntatadei. Alla guida del reality anche quest'anno ciAlessia Marcuzzi cheaccompagnata da due figure femminili nel ruolo di opinioniste: Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Poche ore fa si è tenuta la conferenza stampa del reality durante la quale è stato ufficializzato il cast e non sono mancate le sorprese. Ciò che nessuno si aspettava è che l'nonFilippo Nardi ma. L’indiscrezione che vedeva come possibilel'ex naufrago Filippo Nardi era circolata nei giorni scorsi, ma era poi stata smentita da Nardi stesso durante l'intervista di Silvia Toffanin a Verissimo. La produzione ha fatto credere che fosse Nardi il nuovoper depistare le convinzioni dei naufraghi. Questi ultimi ora sono partiti per l’Honduras e dunque non avranno più contatti con il mondo esterno. Per questo si è finalmente ...