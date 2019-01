Arrestato pregiudicato catanese | istigava alla guerra santa

Pregiudicato catanese Arrestato per apologia di terrorismo : Roma, 23 gen., askanews, - La Polizia di Stato di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, ha notificato un´ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.

Polvere nera da radere al suolo un quartiere : sequestrati 25 chili e Arrestato un pregiudicato in Campania : Un fruttivendolo di Quarto è stato arrestato dai carabinieri in una villetta di Mondragone trasformata in fabbrica clandestina di fuochi d?artificio. Durante il blitz notturno in...