Blastingnews

: Arezzo-Pisa: probabili formazioni con l'ex Moscardelli, diretta su Eleven Sports - alreyinwind : Arezzo-Pisa: probabili formazioni con l'ex Moscardelli, diretta su Eleven Sports - PISAinVIDEO : Qui Arezzo I padroni di casa sono reduci dalla dolorosa sconfitta in casa della Pro Vercelli ma arrivano alla sfida… - lellogiustino : RT @AutismoArezzo: #autismo #arezzo #prato #siena #livorno #massa #pistoia #firenze #grosseto #lucca #pisa insieme uniti per i diritti dell… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019), gara valida per la 22ª giornata del Girone A di Serie C, si giocherà oggi alle 18:30 allo stadio Città di. Davide, capitano deldalla stagione 2018/2019, ha militato nell’dal 2016 al 2018 segnando 30 gol. Fino adesso con la maglia nerazzurra le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative e stasera vorrà sicuramente rifarsi.I padroni di casa si trovano al quarto posto in classifica con 34 punti, ilè settimo a quota 31. Negli ultimi cinque incontri l’ha perso a Vercelli, pareggiato in casa con la Lucchese, vinto in casa con la Pistoiese e fuori casa a Gozzano e pareggiato tra mura amiche con l’Entella....