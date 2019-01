Apologia del terrorismo | fermato italiano convertito all’islam

Un uomo italiano convertito all’Islam è stato arrestato a Catania con l’accusa di Apologia del terrorismo : La polizia di Catania ha arrestato un uomo italiano con l’accusa di apologia del terrorismo mediante strumenti informatici e istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche. L’uomo, un pregiudicato catanese di 32 anni, dopo essersi convertito all’Islam nel 2011 avrebbe cominciato a

Tratta degli uomini e Apologia dell’Isis - operazione antiterrorismo : Tratta degli uomini e apologia dell’Isis, operazione antiterrorismo A dare il via alle indagini un pentito che ha iniziato a collaborare con i magistrati raccontando come dalla Tunisia arrivassero in Sicilia potenziali terroristi. Il fermo di 15 persone rappresenta soltanto la punta dell’iceberg Parole chiave: ...

Terrorismo e clandestini - 15 fermi in Sicilia | A un tunisino contestata l'Apologia dell'Isis : Uno dei fermati ha deciso di parlare per evitare che ci si ritrovasse con "un esercito di kamikaze in Italia".