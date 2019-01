Ape social 2019 confermata | condizioni | requisiti e beneficiari I dettagli

Francesca Cipriani risponde alle domande su Salvini : ” Gli scrivo sui social e lui mi risponde”Leggi per sAperne di piu : “Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia”. Così Francesca Cipriani, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, risponde alle domande dei conduttori sul... L'articolo Francesca Cipriani risponde alle domande su Salvini: ” Gli scrivo sui social e lui mi risponde”Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Pensioni anticipate e proroga Ape sociale : chiariti i requisiti per il 2019 : Tra le misure di pensionamento flessibile che consentiranno l'uscita dal lavoro nel 2019 c'è anche la proroga dell'APE sociale, un'opzione di tutela prevista dal legislatore per alcuni specifici profili e che consente la quiescenza senza l'applicazione di penalizzazioni. Il via libera alla prosecuzione della sperimentazione arriva con il decreto legge sul "pacchetto Pensioni" recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e va così ad ...

Contributi Inps per Quota 100 o Ape social - come usarli al meglio : Contributi Inps per Quota 100 o Ape social, come usarli al meglio Quota 100 e Contributi Inps 2019, le FAQ come usare al meglio i Contributi Inps per Quota 100? Conviene di più l’Ape sociale? Si tratta di alcune tra le domande più comuni poste dagli utenti interessati alla nuova misura (e alla proroga dell’anticipo pensionistico a carico dello Stato). Di Quota 100 si attende ancora l’approvazione in Consiglio dei Ministri, che dovrebbe ...

Pensioni - il 17 gennaio è un giorno cruciale per il DL su Q100 - Ape social e opzione donna : La discussione riguardante la flessibilità previdenziale iniziata con la formulazione della legge di bilancio 2019 potrebbe finalmente terminare nella giornata di domani, quando il governo darà il via libera definitivo al decreto legge sul cosiddetto "pacchetto Pensioni". Un provvedimento contenente al proprio interno il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la quota 100, ma anche la proroga di altre opzioni importanti per ...

Pensioni : non solo Quota 100 - sono 7 i canali di uscita tra cui OD e Ape Social : Mancano solo dei piccoli ritocchi al maxi decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri prevista in questa settimana. Intanto, sembra ormai chiaro che il meccanismo della Quota 100 che prenderà piede a partire dal prossimo aprile, riguarderà circa 380 mila lavoratori tra cui il 40 % è scostituito dai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Non tutti, però, sceglieranno ...

Pensioni : proroga Opzione Donna e Ape social - Berlusconi lancia i gilet azzurri : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 gennaio 2019 vedono la possibilità dell’approvazione del decreto entro il 17 gennaio. Molti sono i pareri contrastanti tra maggioranza e opposizione. Ad esempio, il Partito democratico lamenta che i costi da sostenere per attuare la riforma previdenziale siano troppo onerosi per le casse dello Stato. Berlusconi si dice dalla parte dei lavoratori ed è pronto a scendere in piazza usando come simbolo di ...

Quota 100 - Ape sociale e opzione donna : le novità del 2019 sulle pensioni : Il decreto del pacchetto pensioni dell’esecutivo Conte slitta ancora, ma questo non vuol dire che le misure in cantiere rischino di saltare. Ormai sembra tutto fatto su Quota 100, opzione donna e sugli altri interventi previdenziali inseriti nella bozza del decreto. I provvedimenti hanno bisogno di ulteriore tempo per essere limati, come ribadito dal Presidente del Consiglio Conte in persona. Limature che non dovrebbero produrre grandi ...

Pensioni - Quota 100 per 3 anni. Avanti Ape social e opzione donna : opzione donna, Ape social, lavoratori precoci. E, per i prossimi tre anni, anche la sperimentazione di ' Quota 100'. Sono tutte le modalità per l'uscita anticipata contenute nel decreto su reddito e ...

Pensioni : quota 100 per 3 anni : Opzione donna e Ape sociale confermate nel 2019 : Con la bozza del decreto che è finalmente al vaglio è possibile riportare alcune informazioni in materia del tema Pensioni. Facciamo riferimento, ad esempio, alla proroga di Opzione donna: questa Opzione per uscire dal mondo del lavoro è stata introdotta dalla Legge Maroni n° 243/04 e sarà prorogata anche per l'anno in corso. Non da meno viene confermata per il 2019 la proroga anche dell'Ape sociale e verrà introdotto il regime sperimentale ...

Pensioni : decreti con task force su Q100 - retroattività sull'Ape social e l'opzione donna : Il capitolo della riforma previdenziale passa alla verifica dei fatti dopo l'approvazione in legge di bilancio 2019, ed il governo studia la migliore strategia per avviare i provvedimenti inseriti all'interno del pacchetto Pensioni, evitando così il caos di eventuali complicazioni normative. D'altra parte, dal primo gennaio di quest'anno hanno ottenuto valore legale gli adeguamenti al parametro dell'aspettativa di vita, con l'aumento ...