Anticipazioni U&D | Teresa pronta per registrare la scelta | l' annuncio di Raffaella

Anticipazioni U&D - puntata odierna - la confessione di Armando : si vedeva con Noel : Oggi 22 gennaio 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over a partire dalle 14,40 su Canale 5 e che come ci rivelano le Anticipazioni sarà ricca di colpi di scena. Protagonista il cavaliere Armando Incarnato che confesserà la sua relazione clandestina con Noel, dopo che i due sono stati allontanti dal programma dopo le registrazioni di dicembre. Una rivelazione che lascerà a bocca aperta tutti e che porterà alla ...

U&D - Anticipazioni Over di oggi : Gems sotto accusa - Angela esce piangendo : Torna oggi, 21 gennaio, dopo la pausa del week end, una nuova puntata di Uomini e Donne e che, come di consueto, ad inizio settimana sarà dedicata al trono Over. Protagonista ancora una volta la querelle tra Gemma e Rocco, con la dama torinese sotto accusa da parte di Tina, che ritiene che la Galgani abbia sfruttato la conoscenza con Rocco solo per stare al centro dell'attenzione. Nervi tesi anche per Angela, ancora una volta al centro delle ...

Anticipazioni U&D : Irene manda a quel paese Luigi e lo molla - lui : 'Siete bambine - deluso' : Ieri 17 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Il programma di Canale 5, regala da sempre forti emozioni e colpi di scena che hanno entusiasmato gli appassionati del programma del ''biscione'' delle reti Mediaset. La puntata registrata ieri non sfugge a questa regola: Teresa Langella ha annunciato l'imminente addio ...

U&D - Anticipazioni Trono Classico : la Langella pronta alla scelta : La tronista Teresa Langella è pronta alla scelta tra Antonio e Andrea. L'annuncio è arrivato nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e donne di giovedì, 17 gennaio, e dove, come ci riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', la giovane napoletana si è detta convinta di essere giunta alla decisione finale che, come sappiamo, in questa stagione, verrà trasmessa nelle puntate serali di Uomini e Donne. Spoiler ...

Anticipazioni U&D : Teresa litiga con Andrea - Lorenzo si sbilancia con Giulia : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e le Anticipazioni di queste ore rivelano che anche in quella che c'è stata ieri, non sono mancati i colpi di scena che hanno avuto come protagonista Teresa Langella ma anche il tronista Lorenzo Riccardi, entrambi al centro della scena. La tronista, questa settimana, si è sbilanciata con il corteggiatore Antonio, scatenando la reazione negativa di Andrea Dal Corso, con il quale c'è ...

Anticipazioni U&D oggi 18 gennaio : Luigi annuncia la scelta tra le tre corteggiatrici : E' tempo di decisioni all'interno dello studio di Uomini e donne. Le Anticipazioni riguardanti la nuova puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio 18 gennaio su Canale 5, rivelano che avremo modo di vedere in onda un nuovo appuntamento con il trono classico, il quale si preannuncia ricco di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Luigi Mastroianni spiazzerà il pubblico annunciando di essere pronto per compiere il grande passo verso ...

Anticipazioni U&D : Teresa annuncia che ha preso una decisione tra Andrew e Antonio : Sarà Teresa Langella la prima tronista di Uomini e Donne a fare la sua scelta: durante la registrazione del 17 gennaio, infatti, la napoletana ha fatto sapere che a breve comunicherà ai suoi corteggiatori con chi vuole fare coppia fissa. Le Anticipazioni sulla puntata del Trono Classico che vedremo tra qualche settimana su Canale 5, svelano che la ragazza trascorrerà un giorno e una notte in una villa con Andrea e Antonio, e poi registrerà la ...

Anticipazioni U&D - bacio piccante tra Antonio e Teresa - lei : 'Nei prossimi giorni scelgo' : Oggi 17 gennaio c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. In particolare la puntata di oggi, ha riguardato le avventure del trono classico che vede Teresa, Ivan, Luigi e Lorenzo alla ricerca dell'amore. Dopo i colpi di scena della scorsa registrazione, con la scelta di Andrea Cerioli e con il bacio ''piccante'' tra ...

U&D Anticipazioni : Teresa dichiara di essere pronta alla scelta tra Antonio e Andrea : Grandi emozioni ci sta suscitando il trono di Teresa Langella a Uomini e Donne, che stando alle indiscrezioni e dalle parole di Maria De Filippi nell'ultima registrazione del trono classico di oggi, sarebbe vicina ad una scelta. La napoletana è rimasta infatti con due corteggiatori, Antonio e Andrea, quest'ultimo molto amato dal pubblico già durante la sua partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island. La tronista che come ci hanno ...

U&D - Anticipazioni di oggi : Lorenzo preoccupato - il ritorno di Andrew : oggi 17 gennaio 2019 torna sugli schermi di Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico e che vedremo in onda a partire dalle 14,40. Stando alle anticipazioni, verrà dato ampio spazio al trono di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, con quest'ultimo che come vedremo, è di nuovo molto indeciso tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia, le quali saranno furiose per l'atteggiamento tenuto dal tronista nell'ultima ...

Anticipazioni U&D oggi 16 gennaio : Angela 'smascherata' da Tina e Gianni lascia lo studio : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, il dating show tornato in onda su Canale 5 con grandissimo successo dopo la lunga sosta natalizia. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che anche oggi, mercoledì 16 gennaio, verrà trasmesso un nuovo appuntamento con il programma dedicato al trono over, in attesa degli appuntamenti con il trono classico, che come da tradizione verranno spalmati in palinsesto tra giovedì e venerdì pomeriggio. Nella ...

U&D trono over - Anticipazioni puntata del 15 gennaio : Armando svela la tresca con Noel : Una nuova puntata del trono over attende anche oggi 15 gennaio i tantissimi telespettatori del dating show di Maria De Filippi, a partire dalle 14,40 su canale 5. Stando alle anticipazioni, anche la puntata odierna sarà ricca di colpi di scena che animeranno lo studio di Uomini e donne, ancora in fibrillazione dopo la violenta lite tra Rocco e Gemma di ieri. Protagonisti di oggi Noel e Armando, i quali sono stati esclusi dal programma dopo ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo chiede scusa a Claudia - baci piccanti tra Teresa e Andrew : Sabato 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto dalla regina della televisione italiana e delle reti del ''biscione'' Mediaset, Maria De Filippi. I colpi di scena non sono mai mancati nemmeno stavolta: a questa regola non scritta di U&D non si è sottratta l'ultima registrazione di qualche giorno fa. Infatti, le Anticipazioni parlano di un inaspettato bacio ...

Anticipazioni U&D - ritorno di fiamma tra Teresa e Andrea : arriva l'atteso bacio : Ribaltoni inaspettati e nuovi scenari hanno caratterizzato l'ultima registrazione di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5, ritornata in onda dopo la lunga pausa natalizia. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso delle ultime settimane sono state registrate alcune nuove puntate del trono classico che si preannunciano ricche di colpi di scena in particolar modo per la bella tronista Teresa Langella. ...