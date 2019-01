Anticipazioni americane Beautiful | Steffy conosce la figlia di Hope e Liam

Beautiful Anticipazioni americane : la figlia di Hope e Liam è ancora viva : anticipazioni Beautiful puntate americane: la figlia di Hope e Liam non è davvero morta Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful: Beth, la figlia di Hope e Liam, è ancora viva! Come suggerivano gli spoiler, il dottor Reese – che ha aiutato la Logan a partorire sull’isola di Catalina – ha scambiato le bambine. […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: la figlia di Hope e Liam è ancora viva proviene da ...

Beautiful Anticipazioni americane : Hope furiosa con Sally che le ha regalato un cane : La Spectra pensa di poter dare un po' di sollievo ad Hope, sconsolata per la morte di Beth, donandole un cucciolo, ma Hope non apprezza il gesto!

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Hope litiga con Liam e si avvicina a Wyatt : Tempi duri per Hope Logan, nelle puntate americane di Beautiful, dopo la perdita della figlia, avvenuta per il distacco della placenta. Come noto, questa è la versione dei fatti ufficiale, data dal dottor Reese Buckingham che ha assistito al parto. Ma tale storyline potrebbe riservare numerose sorprese, considerando che molte cose non convincono nel parto avvenuto nell'isola di Catalina. Non solo: a distanza di pochi giorni dal decesso, una ...

Beautiful - Anticipazioni americane : HOPE FURIOSA - ecco di chi è la colpa : Vi avevamo recentemente riportato come, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Sally Spectra avrebbe provato a stare vicina a HOPE Spencer in questo momento per lei così difficile. La figlia di Brooke, infatti, sta piangendo la recente perdita (?) di Beth, la sua bambina, morta durante un parto prematuro. Beautiful, anticipazioni USA: la morte (?) della figlia di HOPE “Sally ha molta partecipazione per il lutto di HOPE e vuole ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Reese svela il suo piano per pagare i debiti : Le Anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate in onda dal 21 al 25 gennaio si concentrano ancora sulla storyline del momento, ovvero la morte - o presunta tale - di Beth Spencer e il desiderio di Steffy di adottare una bambina. Il dottor Reese Buckingham ha presentato a Taylor una neonata, che a suo dire potrebbe essere perfetta per diventare la sorellina di Kelly. Le ha spiegato che si tratta della figlia di Flo, a sua volta presente in ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : un perfido intrigo : Beautiful, Anticipazioni puntate straniere: il dramma di Hope Intrighi, inganni, vendette, tradimenti, grandi amori e brevi flirt: tutto questo è Beautiful! Le Anticipazioni che arrivano d’oltreoceano lasceranno di stucco i telespettatori. Cosa accadrà nelle puntate americane di Beautiful a breve? Sally Spectra è la nuova fiamma di Wyatt. La stilista, inoltre, è diventata molto amica di Hope che sta vivendo un momento drammatico: la ...

Anticipazioni Beautiful - trame americane : la disperazione di Hope si trasforma in rabbia : La perdita della figlia Beth, avvenuta in circostanze ancora poco chiare, segnerà una battuta d'arresto nella felicità di Hope Logan. Le Anticipazioni di Beautiful sulle trame americane confermano, infatti, che la figlia di Brooke faticherà ad elaborare il lutto, sentendo che la bambina morta a Catalina non sia morta davvero. I fan della soap americana già sanno che questa potrebbe essere una realtà e che in effetti la neonata potrebbe al ...

Beautiful - Anticipazioni americane : HOPE e LIAM - il lutto li separerà? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, LIAM e HOPE Spencer dovranno fare i conti con il diverso modo di gestire il lutto per la perdita della loro bambina, Beth. Dopo una gravidanza serena per quanto riguarda la loro vita di coppia, che li ha visti riunirsi e sposarsi, un parto prematuro ha messo un brusco freno alla felicità dei due giovani, portandoli a perdere la loro figlia. Già sappiamo, tuttavia, che la verità potrebbe essere ...

Beautiful Anticipazioni americane : Flo - il nuovo personaggio - legato a Reese Buckingham : Gli spettatori americani hanno da poco fatto la conoscenza di Flo, una giovane donna che condivide un passato con il Dr. Reese Buckingham.

Anticipazioni Beautiful puntate americane : strano riavvicinamento tra Bill e Katie : puntate americane Beautiful: Bill e Katie di nuovo vicini per Will Le Anticipazioni americane di Beautiful annunciano che presto i telespettatori assisteranno a uno strano e inaspettato riavvicinamento tra Bill e Katie. Qualche mese fa, i due hanno combattuto in tribunale per la custodia del piccolo Will. Scendendo nel dettaglio, la piccola delle sorelle Logan […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: strano riavvicinamento ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : i primi indizi sull'origine di Phoebe Forrester : Le Anticipazioni di Beautiful sulle attuali puntate americane continuano a fornire importanti indizi sulla storyline relativa all'adozione di Baby Phoebe. Sappiamo per certo che essa avverrà, tanto che i titoli di coda della soap americana già chiamano le due piccole interpreti della neonata con il nome che verrà scelto per loro da Steffy. Eppure restano ancora molte perplessità sulle modalità con le quali tale adozione verrà portata a termine ...

Anticipazioni Beautiful trame americane : Hope ha la sensazione che Beth è viva : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come ci rivelano le Anticipazioni, vedremo che il dottor Reese, quello che aiutò Hope a partorire sull'isola di Catalina, mostrerà una bambina a Taylor. In questo frangente faremo anche la conoscenza di Flo, una giovanissima donna che comunicherà alla psichiatra di cercare una mamma per la sua bambina. Arriva Flo: trame americane di gennaio Beautiful Taylor, la madre di Steffy, farà per prima la ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Bill e Katie potrebbero tornare insieme : La trame relativa alla morte di Beth Spencer non è l'unica degna di nota nelle attuali puntate americane di Beautiful. Negli ultimi giorni, infatti, è tornata ad essere di grande attualità la situazione sentimentale di Bill Spencer, che dopo il divorzio da Brooke non ha più avuto una donna al suo fianco. Se negli episodi italiani Steffy Forrester continua ad essere il suo unico oggetto del desiderio, le cose saranno destinate a cambiare nel ...

Beautiful Anticipazioni americane : Steffy potrebbe adottare la figlia di Hope : anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Hope e Liam potrebbe essere stata rapita dal dottor Reese Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful non sono mancati i colpi di scena, riguardanti la morte della figlia di Hope e Liam. In realtà, secondo le ultime anticipazioni e indiscrezioni, la bambina non sarebbe morta. Il dottor […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Steffy potrebbe adottare la figlia di Hope ...