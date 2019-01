Anne Hathaway | «Basta alcol fin quando mio figlio avrà 18 anni»

Lo stagista inaspettato - stasera in tv la commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway : Lo stagista inaspettato è finora l’ultimo film di Nancy Meyers, regista e sceneggiatrice cui si devono alcune delle più indovinate rom-com degli anni Duemila, come What Women Want e L’amore non va in vacanza. Stavolta la Meyers rimescola le carte e immagina una storia con la strana coppia Anne Hathaway e Robert De Niro. De Niro è Ben Whittaker, vedovo settantenne in pensione con una vita, inutile girarci intorno, vuota e noiosa. Per cui ...

Anne Hathaway : "Ecco come combattere l'ansia e lo stress" : L'indimenticata diva de Il Diavolo Veste Prada, in una recente intervista, rivela come combattere l'ansia e lo stress. Anche Anne Hathaway è consapevole che la frenesia e tutto quello che ne consegue, ...

Principe azzurro cercasi - Rai 2/ Streaming video del film con Anne Hathaway - oggi - 30 dicembre 2018 - : Principe azzurro cercasi, la trama e il cast del film in onda su Rai Due oggi, domenica 30 dicembre 2018 con Anne Hathaway.

Principe azzurro cercasi - trama e cast del film con Anne Hathaway : Si continua a sognare su Rai2 con Principe azzurro cercasi (The Princess Diaries 2: Royal Engagement) film del 2004 diretto da Garry Marshall, seguito di Pretty Princess del 2001, e in onda domenica 30 dicembre alle 21.05. Principe azzurro cercasi, trailer Principe azzurro cercasi, trama Mia Thermopolis, ormai diventata una splendida giovane donna, è pronta ad assumere il ruolo di Principessa di Genovia. Tuttavia, non appena trasferitasi nel ...

Pretty Princess - trama cast e curiosità del film con Anne Hathaway e Julie Andrews : Domenica 23 dicembre Rai 2 trasmette alle 21.05 il film“Pretty Princess”, per chi vuol già sentire aria di Natale e di fiaba a lieto fine. Nel cast, Anne Hathaway (la co-protagonista de “Il diavolo veste Prada”) nei panni reali della protagonista e Julie Andrews (l’intramontabile, prima e unica Mary Poppins) in quelli della nobile nonna. Pretty Princess trama Mia Thermopolis è un’adolescente goffa e poco popolare che ...

Modern Love cast stellare per la comedy Amazon da Anne Hathaway a Tina Fey e Dev Patel : Raccontare l'amore in tutte le sue forme con un cast stellare. Agevolato dal formato breve e antologico, sarà infatti una comedy con episodi da 30 minuti ciascuno diverso dall'altro, Modern Love la serie tv di Amazon è riuscita a mettere insieme un cast di tutto rispetto che a leggerli in fila sembrano più l'elenco dei presentatori dei premi di una serata di gala che i protagonisti di una serie tv. Ma in fondo è facile infilare le riprese ...