Anna Tatangelo… nuda, relax sotto la doccia

attualitavip.myblog

: RT @SuicideSquiddi: La Tatangelo rivela ai giornali 'Per stare bene devo fare sesso almeno tre volte a settimana' Eh Anna, noi invece pe sc… - marialetizianal : RT @SuicideSquiddi: La Tatangelo rivela ai giornali 'Per stare bene devo fare sesso almeno tre volte a settimana' Eh Anna, noi invece pe sc… - Today_it : Anna Tatangelo: 'A Sanremo canterò la crisi tra me e Gigi D'Alessio' - ClaudioAgos : RT @SuicideSquiddi: La Tatangelo rivela ai giornali 'Per stare bene devo fare sesso almeno tre volte a settimana' Eh Anna, noi invece pe sc… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Come mamma l’ha fattala. Basta una serie di scatti da vedo-non vedo in cui appare di spalle con una bella porzione di pellein vista per mandare in visibilio i follower.Tatangelo sa come catturare l’attenzione dei fan e gli ultimi post in cui compare in fase difanno impazzire i suoi ammiratori. Si scorge la schiena e un accenno di fondoschiena, tanto basta.Bellezza disarmante e sex appeal da vendere, la cantante di Sora, che ha compiuto 32 anni pochi giorni fa, alterna sul suo profilo immagini materne, a shooting mozzafiato passando per scatti professionali, video e perfino momenti intimi. Come quellolache ha conquistato tutti. I follower sono unanimi: “Beato Gigi (D’Alessio, ndr)”.