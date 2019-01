American Gods | 5 cose che ci aspettiamo di vedere nella seconda stagione

wired

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) 1. The Other Side of the (Shadow) Moon2. Il triangolo sì3. Zio (ehm, dio) del tuono vs Laura Moon4. New Media5. Incontro a House on the RockDopo un’attesa durata quasi due anni (il debutto dello show risale a maggio 2017),fa il suo ritorno l’11 marzo 2019 su Amazon Prime Video. A confermare la data il trailer da poco diffuso che anticipa un poco – ma lo fa con un entusiasmante impatto visivo – la. Adattamento del romanzo dello scrittore Neil Gaiman (suo, tra tante opere seminali, anche Buona apocalisse a tutti!, anch’essa adattata in una serie di Amazon che vedremo tra qualche mese, Good Omens),illustra lo scontro tra le divinità antiche e quelle nuove.La prima annata metteva le carte in tavola, introducendo gli dei di varie mitologie del passato – norrena, celtica, egizia, africana… – e i loro antagonisti, gli idoli che l’umanità ...