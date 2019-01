Alzheimer | esame rivoluzionario del sangue per diagnosticarlo con anni di anticipo

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Diagnosticare l'condi, prima che se ne manifestino i sintomi, è un obiettivo che diventa sempre più vicino. A metterlo in evidenza uno studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale guidato dall'Università di Washington in collaborazione con il Centro tedesco per le malattie neurodegenerative (Dzne). Il test messo a punto dai ricercatori consente di diagnosticare questa patologia neurodegenerativa in una fase pre-clinica, ovvero prima che si manifestino dei dcerebrali, che in caso diconsistono in un progressivo quanto ineludible decadimento delle facoltà cognitive.con: i risultati della ricerca I ricercatori hanno basato la ricerca sui campioni di 405 volontari, di cui 247 portatori dei geni della malatta e 162 familiari sani. La novità nell'approccio degli autori dello studio va ricercata nell'aver ...