Allerta meteo | ancora nevicate previste domani sull' Abruzzo

Allerta meteo - “Ciclone Polare” sul mar Tirreno : le previsioni dettagliate per Roma e Napoli : Allerta Meteo – Il “Ciclone Polare” è arrivato sull’Italia e sta iniziando a fare sul serio con la neve che ha colpito, in modo particolarmente intenso, la Liguria con forti nevicate sulla costa tra Genova e Savona. La temperatura è crollata a -1°C dopo la nevicata, e le precipitazioni si stanno intensificando nel basso Piemonte e si estenderanno in serata a Sardegna ed Emilia Romagna, poi da domani il “clou” ...

Allerta meteo - il Ciclone Polare inizia a flagellare l'Italia : bufere di NEVE su Genova e Savona - allarme Medicane per Sardegna e tutto il Sud :

Allerta meteo Lazio : maltempo e vento su Roma e su tutta la regione : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedì 24 gennaio 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. ”Il Centro ...

Allerta meteo - Ciclone Polare sull’Italia : tanta neve e forte maltempo al Centro/Sud - l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta meteo Toscana : domani criticità gialla per vento forte : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emesso per la giornata di domani un’Allerta Meteo codice giallo per vento forte che interesserà tutta la regione: l’avviso è valido dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani. Esteso fino alle ore 13 di domani il codice giallo per neve limitatamente alle zone settentrionali dell’Appennino tosco-emiliano (Reno e Romagna Toscana) e quelle orientali ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : arriva la neve - attesi fino a 40 cm : “Dalla serata di mercoledì 23 gennaio si prevedono precipitazioni nevose fino a quote di pianura sul settore centro-occidentale della regione in rapida estensione nelle prime ore di giovedì 24 verso il settore orientale, dove invece la quota neve si attesterà attorno a 200 metri, mentre a quote inferiori sono previsti fenomeni di nevischio o acqua mista a neve. Quantitativi di accumulo nevoso sull’intero evento stimati: tra 5-10 cm ...

Allerta meteo Liguria : criticità per neve modificata e prolungata - tutti i dettagli : modificata e prolungata l’Allerta Meteo gialla per neve in Liguria, emanata da ARPAL. Per le zone A, B (sia comuni costieri che quelli interni), D ed E l’Allerta è prolungata fino alle 6 di domani, giovedì 24 gennaio. Entrano in Allerta GIALLA PER neve, sempre fino alle 6 di domani, i COMUNI INTERNI della ZONA C (dunque della parte più orientale della regione). Si stanno concentrando in queste ore le precipitazioni diffuse, in atto ...

Meteo - Allerta in molte zone del Paese : neve abbondante in arrivo : Previsioni Meteo, il ciclone non lascia il bel Paese. L’Italia, in queste ore, è attraversata da un vortice depressionario che sta portando pioggia, neve e freddo su molte regioni. Fino al primo pomeriggio, avremo deboli precipitazioni nevose in Piemonte (dai 50 m.), ma anche in Friuli Venezia Giulia (fino in pianura, a Trieste), in Toscana (in collina dai 300 m.), sull’Appennino umbro, laziale e marchigiano dai 500 metri. Precipitazioni ...

Allerta meteo - ancora nevicate previste domani sull'Abruzzo : L'Aquila - Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile rende noto che nelle giornate del 24 gennaio e del 25 gennaio saranno possibili nevicate su tutto l'Abruzzo. Il fenomeno sarà dovuto alla presenza di una vasta struttura depressionaria che domina lo scenario europeo e da una robusta area di alta pressione sul vicino Atlantico. Per quanto riguarda la nostra regione, il fenomeno nevoso interesserà le aree al ...

Allerta meteo - "Ciclone Polare" in formazione nel Tirreno : mappe mostruose per il Sud - sarà una "Bomba" di maltempo e neve :

Meteo - in arrivo neve abbondante anche in pianura : l’elenco delle regioni in Allerta : Dove nevicherà oggi e domani in Italia? Ecco le regioni più a rischio e quelle su cui i fiocchi sono già caduti abbondanti nelle ultime ore: attenzione al Centro, in particolare a Toscana, Umbria e Alto Lazio. Nel corso della giornata è previsto un peggioramento, con neve a bassa quota e pioggia al Sud. Rischio mareggiate nelle zone costiere a causa dei venti di burrasca.Continua a leggere

Allerta meteo in Sicilia : sono arrivati venti di burrasca e piogge intense : E' arrivato il maltempo in Sicilia che era stato annunciato, con venti di burrasca e piogge intense che hanno colpito anche la provincia di Trapani. Correnti polari marittime in arrivo sul ...

Allerta meteo Sardegna : in arrivo vento forte - nevicate e mareggiate : La Protezione civile della Sardegna ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo per vento, nevicate e mareggiate: l’avviso è valido dalle 20 di oggi alle 15 di domani 24 gennaio. “Nel corso della giornata di oggi un’onda depressionaria di origine nord-atlantica si approfondirà verso il Mediterraneo centro-occidentale dando origine, nel corso della notte, ad un minimo chiuso sia al suolo che in quota tra la Sardegna e le coste ...

Allerta meteo Piemonte : neve nel sud-ovest della Regione : Allerta gialla nelle prossime ore sul Piemonte sudoccidentale per le nevicate che dovrebbero portare una decina di centimetri anche in pianura. “Possibili disagi alla viabilita’” – avverte il bollettino di Arpa – nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida, nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria. Le prime deboli nevicate sono attese nella tarda mattinata di domani sui rilievi meridionali; nel pomeriggio – spiega ...